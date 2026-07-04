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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesi sona erdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabulü sona erdi.

Vahdettin Köşkü'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İki lider, daha sonra heyetler arası çalışma yemeğine geçti.

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