FIFA’ya şikayet edildi! Trabzonspor’da Onuachu krizi büyüdü
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Trabzonspor, Paul Onuachu için devreye giren Al Ahli hakkında FIFA’ya başvurdu. Bordo-mavili kulüp, 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı golcüyle izinsiz temas kurulduğu gerekçesiyle Suudi Arabistan ekibini şikayet etti.
Trabzonspor’da Paul Onuachu transferi yeni bir boyut kazandı. Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli’nin hem oyuncuya yüksek maaşlı sözleşme önermesi hem de bordo-mavili kulübe bonservis teklifi sunması sonrası süreç FIFA’ya taşındı.
Trabzonspor’dan izinsiz temas hamlesi
Bordo-mavili yönetim, sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Paul Onuachu konusunda Al Ahli’nin kulüp izni olmadan oyuncuyla temas kurduğunu savundu. Trabzonspor bu gerekçeyle Suudi Arabistan temsilcisini FIFA’ya şikayet etti.
Onuachu’yu yeni sezon kadrosunun en önemli hücum oyuncularından biri olarak gören Trabzonspor, Al Ahli’den gelen bonservis teklifini de kabul etmedi.
Al Ahli’den yüksek maaş teklifi
Suudi kulübünün 32 yaşındaki Nijeryalı forvete haftalık 450 bin Euro seviyesinde bir teklif yaptığı belirtildi. Bu rakamın yıllık karşılığının yaklaşık 22 milyon Euro’ya ulaştığı ifade edildi.
Trabzonspor, Paul Onuachu’yu Southampton’dan 5 milyon 670 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.