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Ekonomi KOSGEB personel alımı yapacak!
Ekonomi

KOSGEB personel alımı yapacak!

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KOSGEB personel alımı yapacak!

KOSGEB, 2024 KPSS P94 puan sıralamasına göre yazılı veya sözlü sınav yapılmadan 15 idari hizmet sözleşmeli destek elemanı istihdam edecek.

KOSGEB’in 15 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. KOSGEB'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Buna göre KOSGEB, 2024 KPSS P94 puan sıralaması esas alınarak yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 15 idari hizmet sözleşmeli destek elemanı istihdam edecek.

 

Adaylar, 6-20 Temmuz döneminde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Başvurusu kabul edilen adayların yerleştirme işlemi, başvurdukları il müdürlükleri bazında KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.

 

Değerlendirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

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