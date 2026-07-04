Kan kaybettikçe agresifleşiyorlar! Özel'in militanları yine gazetecilere saldırdı

Pavyonda ayartılan delegelerin oyları ile oturduğu CHP genel başkanlığı koltuğundan mahkemenin 'mutlak butlan' kararı ile kaldırılan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, aldığı karar gereği halk ve esnaf buluşmalarına devam ediyor.

Özel bu kapsamda ziyaret ettiği Zonguldak'da yandaşları ile birlikte Madenci Anıtı'ndan Sahil Park'a doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Özel yandaşlarının ilerleyişi sırasında görev yapan basın mensupları ile bazı koruma görevlileri arasında tartışmalar yaşanırken, gazetecilerin görüntü almaya çalıştığı anlarda zaman zaman gerginlik meydana geldi.

Yürüyüş sırasında Zonguldak Belediyesi'nde özel güvenlik müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen bir kişi ile muhabir arasında tartışma yaşandı.

İddiaya göre itilip kakılan ve tartaklanan muhabir, yaşanan olaya sert tepki gösterirken, belediyenin güvenlik biriminde görev yaptığı belirtilen kişinin tutumu çevrede bulunan bazı vatandaşlar ve basın mensupları tarafından eleştirildi.