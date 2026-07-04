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Devasa fabrika açıldı: 5,7 milyarlık dolar büyük yatırım resmileşti

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Devasa fabrika açıldı: 5,7 milyarlık dolar büyük yatırım resmileşti

Almanya'da yeni teknoloji fabrikası resmen faaliyete geçti. 5,7 milyar dolarlık devasa yatırımın yapıldığı fabrikada çip üretimi gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

#1
Foto - Devasa fabrika açıldı: 5,7 milyarlık dolar büyük yatırım resmileşti

Alman çip üreticisi Infineon, Dresden'de yeni nesil güç yarı iletkeni fabrikasını resmen faaliyete geçirdi. Milyarlarca euroluk yatırımla hayata geçirilen tesis, yapay zekâ veri merkezlerinden elektrikli araçlara, yenilenebilir enerji sistemlerinden sanayi uygulamalarına kadar birçok kritik sektör için çip üretecek.

#2
Foto - Devasa fabrika açıldı: 5,7 milyarlık dolar büyük yatırım resmileşti

Yeni üretim tesisiyle birlikte Infineon'un Dresden'deki kapasitesi iki katına çıkacak. Fabrikanın yaklaşık 1.000 kişiye doğrudan istihdam sağlaması beklenirken, tedarikçiler ve yan sanayiyle birlikte bölge ekonomisine çok daha büyük katkı sunacağı öngörülüyor.

#3
Foto - Devasa fabrika açıldı: 5,7 milyarlık dolar büyük yatırım resmileşti

Üretim hattında dijital teknolojiler ve yapay zekâ önemli rol oynuyor. Fabrikanın dijital ikizi inşaat aşamasından önce oluşturulurken, üretim planlaması ve kalite süreçleri yapay zekâ destekli sistemlerle yönetiliyor. Şirket, bu sayede üretim kapasitesini daha kısa sürede artırmayı hedefliyor.

#4
Foto - Devasa fabrika açıldı: 5,7 milyarlık dolar büyük yatırım resmileşti

Tesiste üretilecek güç yarı iletkenleri, elektriğin daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Özellikle yüksek enerji tüketen yapay zekâ veri merkezleri, rüzgâr ve güneş enerji santralleri, endüstriyel tesisler ve elektrikli araç altyapılarında bu çiplerin önemli görev üstlenmesi bekleniyor. Infineon, çevresel sürdürülebilirliği de yatırımın temel unsurlarından biri olarak öne çıkarıyor. Doğal gaz kullanılmadan tasarlanan fabrikada kapalı devre su sistemi sayesinde proses suyunun büyük bölümü yeniden kullanılabilecek. Ayrıca üretim sırasında ortaya çıkan enerjinin önemli bir kısmı geri kazanılarak enerji verimliliği artırılacak.

#5
Foto - Devasa fabrika açıldı: 5,7 milyarlık dolar büyük yatırım resmileşti

Yeni yatırım, Dresden'in Avrupa'nın önde gelen yarı iletken merkezlerinden biri olma konumunu daha da güçlendirirken, Avrupa'nın stratejik çip üretiminde dışa bağımlılığı azaltma hedefi açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yapay zekâ, enerji dönüşümü ve elektrikli ulaşım alanlarında hızla artan talep, güç yarı iletkenlerini önümüzdeki yılların en kritik teknolojileri arasında öne çıkarıyor.

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