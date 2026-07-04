Devasa fabrika açıldı: 5,7 milyarlık dolar büyük yatırım resmileşti

Tesiste üretilecek güç yarı iletkenleri, elektriğin daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Özellikle yüksek enerji tüketen yapay zekâ veri merkezleri, rüzgâr ve güneş enerji santralleri, endüstriyel tesisler ve elektrikli araç altyapılarında bu çiplerin önemli görev üstlenmesi bekleniyor. Infineon, çevresel sürdürülebilirliği de yatırımın temel unsurlarından biri olarak öne çıkarıyor. Doğal gaz kullanılmadan tasarlanan fabrikada kapalı devre su sistemi sayesinde proses suyunun büyük bölümü yeniden kullanılabilecek. Ayrıca üretim sırasında ortaya çıkan enerjinin önemli bir kısmı geri kazanılarak enerji verimliliği artırılacak.