YÖK'ten vakıf üniversitelerine "indirim" müjdesi geldi!
Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve TOBB Yükseköğretim Meclisinin bir araya gelerek TOBB Başkanlığı’nda gerçekleştirdiği toplantının ardından YÖK, vakıf üniversiteleriyle ilgili merakla beklenen indirim açıklamasını yaptı.
Dört gözle beklenen açıklama YÖK'ten geldi.
Buna göre, bu yıl kontenjanların fevkalade doluluk yerleştirme oranları dikkate alınarak vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri konusunda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere, imkanları ölçüsünde destek vermesi kararlaştırıldı.
Açıklamada, "17.08.2022 tarihinde TOBB Başkanlığı’nda Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve TOBB Yükseköğretim Meclisi toplanarak yüksek öğretim hayatımızın önemli konuları hakkında istişari mahiyette bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantı neticesinde, bu yıl kontenjanların fevkalade doluluk / yerleştirme oranları dikkate alınarak vakıf üniversitelerimizin öğrenim ücretleri konusunda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimize imkanları ölçüsünde destek vermesi kararlaştırıldı.
Toplantıda kayıt yaptıracak öğrencilerin barınma ihtiyaçları da imkanlar ölçüsünde vakıf üniversitelerimizce değerlendirilerek çözüm için gayret sarf edileceği karara bağlandı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.