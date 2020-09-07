YÖK’ten şartlı kayıt imkanı
YÖK, lisansüstü programlara müracaat edeceklerle doktora veya sanatta yeterliğe başvuracak araştırma görevlilerine, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanlarına ilişkin şartlı kayıt hakkı tanıdı.
Söz konusu programlara başvuran adaylar, YDS belgelerini, sınav sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına ibraz edebilecek. YDS’nin açıklamasından itibaren 5 gün içinde sonuç belgelerini ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeyenlerin kayıt işlemleri iptal edilecek.