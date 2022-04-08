YÖK’ten 5 bin öğrenciye sanayi eğitimi desteği

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının güz dönemi için 28 devlet üniversitesinde fen ile mühendislik alanında 140 lisans programına kayıtlı ve sanayide iş yeri eğitimini tamamlayan 4 bin 788 öğrenci için toplam 14 milyon 201 bin 766 lira uygulamalı iş yeri eğitim desteği verildi.

Eğitiminin bir dönemini AR-GE merkezinde ya da sanayi kuruluşunda tamamlayan ve 80 gün iş yerine giden bir öğrenci, 3 bin 255 lira almaya hak kazandı.

2021-2022 bahar döneminde de 80 gün iş yerinde bulunan öğrencinin alabileceği destek miktarı 5 bin 412 liraya kadar çıkabilecek.