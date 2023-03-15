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Ekonomi YÖK’e personel alımı yapılacak
Ekonomi

YÖK’e personel alımı yapılacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 16:01:00 -
YÖK’e personel alımı yapılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar başvurularını 15/03/2023-29/03/2023 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapabilecek. Başvuru tarihleri içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek olup süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli müracaatlardan ve postada meydana gelen gecikmelerden kurum sorumlu olmayacak. Bilgi için : Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Telefon : 0312 298 69-70-71

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