YÖKDİL sınav sonuçları son dakika! 2021 YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı mı?

28 Mart 2021 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. YÖKDİL sınav sonuçları için tıklayın

2021-YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayınlandı mı?

28 Mart 2021 tarihinde uygulanan 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13 Nisan 2021 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır. 2021-YÖKDİL/1 soru ve cevapları için tıklayın

YÖKDİL nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

YÖKDİL puanının geçerlilik süresi ne kadardır?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

Yüksek lisans için YÖKDİL'den kaç puan almak gerekiyor?

Yüksek lisans için gerekli miminum puan üniversitelere ve bölümlere göre farklılık gösterebilmektedir. YÖK bu konuda üniversitelere alt limit belirleme yetkisi vermiştir.