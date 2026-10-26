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Gündem İddialar doğru çıktı: Oktay Saral istifa kararını Türkiye'ye böyle duyurdu
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İddialar doğru çıktı: Oktay Saral istifa kararını Türkiye'ye böyle duyurdu

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İddialar doğru çıktı: Oktay Saral istifa kararını Türkiye'ye böyle duyurdu

İstifa ettiği öne sürülen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Saral istifa söylentilerini doğruladı. Saral yaptığı açıklamada, "Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı.

Saral, şu ifadeleri kullandı:

 

Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum.

Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir.

 

Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim.

Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin.

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Yorumlar

Ziyaretçi

Devlet yönetiminde sizin gibilere ihtiyaç var

Emekli

Erdogan basortusu ile iktidar oldu şimdi guc zehirlenmesi yaşıyor basortusunle gidecek byby erdogan
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