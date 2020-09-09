YÖK tez nedir? |Ulusal Tez Merkezi’nde Türkiye’deki tüm üniversitelerde yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerini bulunuyor. Online tez kütüphanesi olan ‘tez.yok.gov.tr’ adresinden araştırma yapılabiliyor. Peki, YÖK Tez giriş şifresi nasıl alınır?

YÖK Tez Merkezi şifre al

YÖK tez sistemi içerisinde bulunan tezleri herkes görüntüleyebiliyor. Sistemde bulunan tezleri okumak ve indirmek isteyenlerin bir şifre almasına gerek yok. Bu işlem herkes tarafından şifre ile yapılabiliyor.

YÖK Tez Merkezi e devlet girişi

YÖK tez merkezine tez yüklemek içinse sisteme şifreyle giriş yapmak gerekiyor. Bunun içinse TC kimlik numarası ve e devlet şifresi yeterli. Ayrıca Enstitülere verilen kodlarla sisteme giriş sağlanabiliyor. Enstitü koduyla sisteme girip işlem yapacak olanlar şifrelerini unuttuysa gerekli bilgiyi 0312 298 73 79 numaralı telefonu arayarak alabiliyor.

YÖK TEZ MERKEZİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK Tez Merkezi Tez indir

Tez Merkezi’ne giriş yaptıktan sonra anasayfada yer alan arama butonundan arzu ettiğiniz tezi araştırabilirsiniz. Karşınıza çıkan sayfada arattığınız kelimeyle ilgili pek çok tez sıralanacaktır. Buradan metni okuyabilir arzu ederseniz de PDF’ini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

YÖK Tez veri girişi

Tezler, Ulusal Tez Merkezi’ne dijital ortamda aktarılmaktadır. Tez veri girişi için öncelikle “tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi” adresine ulaşmanız gerekiyor. Ardından sağ üst köşede bulunan ‘Giriş yap’ butonuna basmalısınız. Sisteme TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle bağlanabilirsiniz.

Formu doldurduktan sonra yazdırmanız ardından da formu imzalamanız gerekiyor. İmzalamanız formu ve tezin tam metin PDF dosyasını içeren Cd ile birlikte enstitünüze teslim etmeniz gerekmektedir.

Tez tarama siteleri

Tez ve makalelerini taratmak isteyenler bununu için hangi kaynakları kullanmaları gerektiğini merak ediyor. Türkiye'deki tüm üniversitelerde yazılan tezlerin yer aldığı YÖK Tez internet sitesi tarama konusunda işinizi bir hayli kolaylaştıracaktır. Ayrıca Milli Kütüphane ve üniversitelerin kendi tez tarama sitelerini de kullanabilirsiniz.

Edebiyat tezleri

YÖK tez internet sitesine giriş yaptıktan sonra anasayfada arama kısmından detaylı araştırma yapmanız mümkün. Okumak istediğiniz dosyaları ise cihazlarınıza PDF olarak indirmeniz mümkün.

YÖK Tez teslim kılavuzu

Tez teslim edecek olanlar YÖK tez teslim kılavuzunu araştırıyor. Söz konusu kılavuza aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz.