YÖK sözleşmeli bilişim son dakika personel alımı 2019

YÖK yani Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı KPSS şartı aranarak sözleşmeli bilişim personel alım ilanı yayınladı. YÖK bünyesinde personel alımına ilişkin Resmi Gazetenin 27 Mart 2019 tarihli yayımına göre 27 Mart 2019-12 Nisan 2019 tarihleri arasında 2 bilişim uzman alımı yapacak. YÖK personel alım şartı 2018 KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. İşte YÖK sözleşmeli bilimiş personel alımı 2019 ilanı detayları…

Resmi Gazetenin 27 Mart 2019 tarihli yayımına göre yeni ilanlar yayımladı. Yayımlanmış olan ilanlarda yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere yüksek maaş ile bilişim personeli alımı yapacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) sözleşmeli personel alım ilan duyurusunda bulundu. İşte başvuru detayları…

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli sistem programcısı alınacaktır.

Sözleşmeli sistem programcısı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2.maddesi uyarınca 2018 KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)

YÖK sözleşmeli bilimiş personel alım başvuru şartları neler?

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

c. 35 yaşından gün almamış olmak

d. Sistem Programcısı için: İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden YDS veya eşdeğer sınavlardan (D) düzeyinde puan almış olmak

SİSTEM PROGRAMCISI - (Sistem) - 1 Kişi

a. Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

c. 2018 KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

d. Microsoft ve/veya Linux Sunucu İşletim sistemleri kurulumu ve yönetimi

e. Dosya, klasör, yazıcılar, uygulamalar, web siteleri gibi erişilen nesnelerin oluşturulması kurulumu ve yönetimi

f. Ağ topolojisi, yönlendirme (routing), IP adresleme, isim çözümleme sistemleri (DNS), sanal özel ağlar (VPN), uzaktan erişim sistemleri (RAS), NAT benzeri sistemlerin tasarlanması, kurulumu ve yönetimi.

g. Kaynaklara olan erişimin kontrolü ve denetlenmesi, sistemlerin tasarımı, kurulumu ve yönetimi.

h. Sanallaştırma yazılımları (Vmware, Hyper-V, vb.)

i Active Directory benzeri dizin servisleri ve Windows Server Sistem etki alanlarının (domain) ve kullanıcı hesaplarının tasarlanması, kullanıcı profilleri, politikalarının belirlenmesi kurulumu ve yönetimi.

j. Kamera, Video konferans sistemlerinin donanım, sistem ve yazılımı

k. Konularında bilgili/deneyimli olmak.

l. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek

m. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilen,

n. Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapabilmek

o. Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

Microsoft Certifıed Solutions Expert (MCSE)

Microsoft Technology Associate (MTA)

SİSTEM PROGRAMCISI - (Yazılım) 1 Kişi

a. Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

c. 2018 KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

d. Java veya .Net ile Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerinde bilgili olmak;

e. Tercihen ORM (Hibernate, JPA, iBatis), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,

f. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak

g.Tercihen WebServis (SOAP, WSDL, XML, XSLT, xşD) web teknolojilerinde bilgili olmak,

h. DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery, JSON web teknolojilerine hakim olmak,

i. Java veya -NET tabanlı uygulamama sunucularından, tercihen JBoss, IBM WebSphcre, Oracle WebLogic gibi kurumsal J2EE tabanlı uygulama sunucularından herhangi birini kullanmış olmak,

j. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi sahibi olmak,

k. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

l. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabiliyor olmak,

m. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.

YÖK sözleşmeli bilimiş personel alım başvuru tarihi

Başvurular, www.yok.gov.tr adresinde bulunan "Başvuru Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte (Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/ Çankaya/ANKARA) adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde (27 Mart 2019-12 Nisan 2019) anılan adreste olacak şekilde posta ile gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

YÖK sözleşmeli personel alım başvurusu için tıklayınız