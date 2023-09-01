Yok mu bir yol gösterici? Serdar Ortaç büyük çıkmazda!

Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında, namaz ibadetine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

"Namaza başlayacağım ama zamanı değil." diyen Ortaç, "60'larda başlayacağım. Şimdi namaz kıl, akşam sahneye çık, içki versinler. Ne işe yaradı?" diye sorarak bir çıkmazda olduğunun sinyallerini vermişti.

Serdar Ortaç bugün de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ortaç, "50 yaşından sonra Allah’ın varlığına daha çok hürmet etmeye başladım. 20’li yaşlarımda öyle değildi. Keşke o zaman da böyle hissetseydim." dedi.