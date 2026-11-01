Borsada 65 şirketten geri alım hamlesi: Bir şirket 10 milyon lot aldı

Borsa İstanbul'da 26-30 Ekim haftasında şirketlerin kendi paylarına yönelik geri alım işlemleri hız kazandı.

Hafta boyunca toplam 65 şirket kendi hisselerinde geri alım gerçekleştirdi. Enerji, sanayi, gıda, teknoloji, finans ve gayrimenkul sektörlerinden çok sayıda şirket listede yer aldı.

Bazı şirketler haftanın birden fazla gününde geri alım yaparken, bazı şirketler ise tek günlük işlemlerle listeye girdi. Farklı günlerde yapılan işlemler birleştirilerek şirketlerin haftalık toplam geri alım miktarları hesaplandı.

10 MİLYON LOTLA ZİRVEDE

Haftanın en yüksek miktarlı geri alımını Tukaş gerçekleştirdi. Şirketin haftalık toplam geri alımı 10 milyon lota ulaştı.

Tukaş'ı 7,1 milyon lotla Akfen GYO takip etti.

İzdemir Enerji ise 4,6 milyon lotun üzerindeki geri alımıyla haftanın öne çıkan şirketlerinden biri oldu.

3 MİLYON LOTU AŞTILAR

Geri alım miktarlarının yüksekliği bazı şirketlerde dikkat çekti. CVK Maden ve Net Holding de haftalık toplamda 3 milyon lotu aşan geri alımlarıyla listenin üst sıralarında yer aldı.

Böylece 26-30 Ekim haftasında Borsa İstanbul'da işlem gören 65 şirket, farklı miktarlarda kendi paylarını geri aldı.