Yok böyle bir VAR kontrolü!

İtalya Ligi Serie A'da oynanan Roma-Torino maçında Tammy Abraham'ın ofsayt olup olmadığına 5 dakika 20 saniye süren VAR incelemesiyle karar verilebildi.

Süper Lig'de sık sık tartışma konuşma konusu olan uzun VAR incelemeleri Avrupa'da da yaşanabiliyor. Hafta sonu İtalya Serie A'da oynanan Roma-Torino maçında VAR inceleme süresi rekoru kırıldı.

Bir pozisyonda Roma'dan Tammy Abraham'ın topuğunun ofsayt olup olmadığını belirlemek için çizilen ofsayt çizgisi sonrası tam 5 dakika 20 saniye boyunca kararsızlık yaşandı. Neredeyse bir devre arasına yaklaşan incelemenin ardından penaltı öncesinde Abraham'ın ofsayt olduğuna karar verildi.

Bu uzun süre boyunca futbolcular, VAR incelemesi sırasında soğumamak için ısınma hareketleri yapmaya başladı. Yaşanan sıradışı durum Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da eleştirisine neden oldu.

Dünyaca ünlü teknik adam, "VAR, açık ve bariz hatalara bakar. Bu kadar uzun süren bir durum söz konusuysa VAR karışmasın. Çünkü bir noktada bu kadar uzun süren inceleme yoruma açıktır" diyerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

VAR rekoruna sahne olan maçı Roma, tartışmalı pozisyonun kahramanı Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 kazandı.