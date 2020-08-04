YÖK atlas üniversite program kodları YKS 2020

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

ÖSYM tercih kılavuzu üniversite program kodları YKS 2020

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK),adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen "YÖK Atlas"a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi. Adaylara adeta dijital kariyer rehberliği hizmeti sunan ve önlisans ve lisans seviyesindeki olası tüm tercihler ile ilgili tablolara erişim imkanı sağlayan modüllere bugünden itibaren http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

"Öğrenci Dostu Yeni YÖK" mottosuyla hareket eden YÖK tarafından, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas),Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından 10 Mart 2016'da ilk kez kamuoyu ile paylaşılmıştı.

ÖSYM tarafından 27 Temmuz’da açıklanan YKS sonuçları ardından üniversite tercih işlemleri için okulların taban puanları ve kontenjanları araştırılıyor. Binlerce öğrenci 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak YKS tercihleri, öncesinde hangi okulun kaç kontenjanı var ve taban puanı nedir sorularının yanıtını için kılavuza başvuruyor. YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzuna haberimizden erişebilir, üniversite taban puanlarını takip edebilirsiniz.

ÖSYM TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KODLARI İÇİN TIKLAYIN