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'Yok artık' dedirtti! Muhtarlara yollanan telefonların kaynağı nereden? Flaş iddia

CHP'nin İBB seçimlerini kazanmasının ardından yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 961 mahalle muhtarına cep telefonu hediye etmesiyle gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyük tepki toplayan uygulamanın kaynağını askıda fatura gelirleriyle sağladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:32:00 -
'Yok artık' dedirtti! Muhtarlara yollanan telefonların kaynağı nereden? Flaş iddia

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçtiğimiz sene Muhtarlar Günü dolayısıyla Muhtarlar Çalıştayı düzenlenmişti. Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada muhtarlarla daha etkin iletişim kuracaklarını söylemişti. İmamoğlu, muhtarlara cep telefonu verilmesini, ”Muhtarlara yeni teknolojiye uyum sağlamaları için cep telefonu dağıtılacak.” şeklinde sözleriyle duyurmuştu.

İmamoğlu’nun harf sırasına göre, yaklaşık 2 milyon 600 bin liraya mal olan Huawei marka cep telefonlarının muhtarlara göndermeye başladığı ortaya çıktı.

İGDAŞ, TELE-1 ve KRT TV’ye sponsor oldu!

İstanbul’daki muhtarlara, lüks cep telefonu hediye eden Ekrem İmamoğlu’nun diğer taraftan, Tele 1 ve KRT televizyonlarına, İGDAŞ üzerinden, milyonluk reklamlar verdiği de ortaya çıktı.

Çarpıcı iddia: Askıda fatura uygulamasından gelen gelirlerle muhtarlara cep telefonu

İBB Meclisi'ni sürekli borç para yetkisi almak için toplantıya çağıran İmamoğlu’nun, İGDAŞ reklamlarının neredeyse tamamının TELE-1 ve KRT TV’ye aktardığı iddia edildi.

SuperHaber'in iddiasına göre, İmamoğlu, askıda fatura uygulamasından gelen gelirlerle muhtarlara pahalı cep telefonları yolladı.

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Yorumlar

semih

garibanın hakkını maaşlı muhtara ver adaletin bu senin işte devam kucaklamaya
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