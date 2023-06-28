‘Yok artık! Bu kadar da olmaz’ dedirten korkunç olay: Arabayla ezerek öldürdü! Yasak aşk

Karısının akrabalarını arabayla ezerek katletti. Yasak aşk detayı ise şoke etti. Kan donduran olay Ankara Altındağ'da meydana geldi. Çağla Ç. (27), eşi İbrahim Ç.'den (30) şiddet gördüğü için 2 çocuğuyla birlikte baba evine gitti.

ANKARA'DA KORKUNÇ OLAY

Durumun ardından kayınpederinin evine giden İbrahim Ç., geri dönmesini istediği eşinin aile fertleriyle tartışma yaşadı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine İbrahim Ç. otomobilini eşinin aile fertlerinin üzerine sürdü.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

İbrahim Ç.'nin aracıyla ezdiği hem eşinin hem de kendisinin dedesi olan Feyzi Torun (69) ile kuzeni Mahi Aydos (59) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hastanede hayatını kaybetti.

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KATİL ORDU'DA YAKALANDI

Torun ve Aydos, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen saldırgan koca ise polis ekiplerince kaçtığı Ordu'da yakalanarak gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen İbrahim Ç.'nin sorgusunun emniyette sürdüğü aktarıldı.

KOCA VAHŞETİNDE YASAK AŞK DETAYI

Akrabalarını kaybetmenin acısını yaşayan Hamza Ali Torun, saldırganın yasak ilişkisinin olduğunu öne sürerek, "Saldırgan eşiyle tartışmış. Kemerle darp etmiş. Eşi de bu yüzden dolayı babasının evine geldi.

Saldırgan da aynı eve gelip tehditlerde bulundu. 'Kardeşini, babanı, dedeni öldüreceğim' demiş. Sonra tekrar evin önüne gelmiş. 'Aşağıya inin' diye bağırmış. Olaydan iki, üç gün sonra saldırgan şahıs eşini aramış. 'Madde içtim, alkol içtim' deyip yine tehditler savurmuş.

Tekrar kapının önüne gelmiş. Eşinin ailesiyle tartışmış. Gitmesi söylemişler, gitmemiş. O sırada kargaşa olmuş. Aracıyla biraz ileriye gitmiş.

Aracı geri vites konumuna alıp insanların üzerine sürmüş. Anneannem ile dayım da ezilerek vefat etti.

Kavganın sebebi ise damadın yasak ilişkisi vardı. Babasıyla birlikte ahlaksız işler yapıyordu. Kendisi yakalandı, gözaltına alındı. En ağır cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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