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Aktüel O ülkede kilometrelerce valiz içinde taşındı! Ortalık karıştı: Zehirli dev bir Afrika avcı örümceği
Aktüel

O ülkede kilometrelerce valiz içinde taşındı! Ortalık karıştı: Zehirli dev bir Afrika avcı örümceği

Yeniakit Publisher
2023-06-28 22:17:00 - 2023-06-28 22:22:03
O ülkede kilometrelerce valiz içinde taşındı! Ortalık karıştı: Zehirli dev bir Afrika avcı örümceği

Afrika'dan İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a seyahat eden bir kişinin evinde büyük bir Afrika avcı örümceği bulundu. Tek ısırığıyla anında felç eden, en zehirli yılanına rakip olan örümcek yüzünden İskoçya'da alarm verildi! Tatil dönüşü bavulunu açtı. Bavulundan çıkanı kilometrelerce yanında taşıdığını fark edince çığlıklar atmaya başladı. Görenler şaştı kaldı!

Afrika'dan İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a seyahat eden bir kişinin evinde büyük bir Afrika avcı örümceği bulundu.

Örümceğin, Afrika ziyaretinden dönen kişinin valizinde geldiği tahmin ediliyor.

İskoçya hayvanları koruma derneği (SPCA) 10 cm çapındaki örümceği karantinaya aldı.

Avcı örümceklerine Afrika, Asya ve Avustralya gibi sıcak tropik bölgelerde rastlanıyor.

Erişkinleri 28 cm'ye kadar büyüyen avcı örümcekleri, bacak boyları itibarıyla dünyanın en büyük örümcekleri olarak biliniyor.
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Bu örümcekler zehirli olsa da sokmadıkları için insanlar açısından tehlikeli olarak değerlendirilmiyor.

Afrika'dan dönen ev sahibinin, örümceği görüp plastik bir kutuya kapattığı belirtiliyor.

SPCA yetkilisi Catherine Atterton, "Avcı örümcekler hızları ve sıçramalarıyla biliniyor" dedi.

Ev sahibinin örümceği kutuya kapatmasından memnun olduğunu belirten yetkili, "Neyse ki örümcek uzun yolculuktan sonra hiç zarar görmemiş ve barınaklarımızdan birinde karantinaya alındı" dedi. Atterton, örümceğin yeni yaşam alanının kararlaştırılacağını söyledi.

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