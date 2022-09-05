Yoğurt, zencefil, zerdeçal, tarçın kullanımı ve faydaları

Mucize kür olarak adlandırılan kür için tüm malzemelerden eşit ölçülerde temine dilmelidir. Örneğin her bir malzeme için 15 gram yeterli olur. 15 gram zencefil, 15 gram zerdeçal ve 15 gram tarçın uygun bir cam kavanoza alınarak iyice karıştırılmalıdır. Kavanozun kapağı kapatılır ve gece yatmadan 3 saat önce 1 su bardağı ev yapımı yoğurdun içine hazırlanan karışımdan 1 kahve kaşığı kadar eklenip homojen bir şekilde karıştırılır. Baharatlı yoğurt tüketildikten sonra yatana kadar 5 bardak kadar su içilir.

Karışım tüketilmeye başlanacağı gün en az 45 dakikalık tempolu yürüyüş yapılmalıdır. Ayrıca göbek ve basen eriten egzersizler ihmal edilmemelidir. Bu sayede vücut yağ yakımı için uyarılacaktır.

Karışım ilk tüketilmeye başlandığı gün sabah kalkıldığında göbeğin eridiği fark edilecektir. Yoğurt, zencefil, zerdeçal ve tarçın karışımı pek hoş bir tada sahip olmasa da sabah kalkıldığında sonuç fark edilecektir. Kür haftada ikiden fazla tüketilmemelidir. Çünkü fazla tüketimlerde vücut belli bir süre sonra küre alışarak yağ yakımını durdurabilir. Zencefil oldukça etkili bir bitki olduğu için fazla tüketimlerde yarardan çok zarar verebilir. Bu nedenle bir an önce yağ yakımı sağlamak için her gün karışımdan yenmemelidir. Bu şekilde karışım bir işe yaramadığı gibi yan etkilere de sebep olabilir. Eğer göbek bölgesi ve basenler vücuda göre daha kalınsa bu bölgeler normale dönene kadar kür haftada 1 defa uygulanabilir.

Kür tüketildiğinde vücuttaki fazla yağın vücuttan dışarı atımını kolaylaştırmak ve idrara çıkmak için su tüketimi arttırılmalıdır. Ayrıca kür yapıldığı sürece yeme ve içmeye dikkat edilmelidir. Şekerli, yağlı ve tuzlu gıdalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Yoğurt, Zencefil, Zerdeçal Tarçın Faydaları

Kilo kontrolü sağlamaya yardımcı olur.

İçeriğinde bolca vücut için yararlı vitamin ve mineral vardır.

Cilt sağlığı için mükemmel bir besin kaynağıdır.

Osteoproza karşı iyi gelir.

Hipertansiyon için faydalıdır.

Sindirim sistemine karşı iyi gelir.

Kolon kanserine karşı tüketilmelidir.

Vücutta oluşabilecek enfeksiyonlara karşı yararlıdır.

Diyabet hastalığına karşı iyi gelir.

Zencefilin Faydaları

Kilo vermeye yardımcı olur.

Mide bulantısına karşı iyi gelir.

İltihap önleyici özelliği vardır.

Kolon ve yumurtalık kanserine karşı iyi gelir.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Astıma karşı iyi gelir.

Adet döneminde oluşan ağrıları hafifletir.

Boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı iyi gelir.

Zerdeçalın Faydaları

Kanser tedavisinde alternatif olarak kullanılabilir.

Romatizma ağrılarını giderici özelliği vardır.

Şeker hastaları için faydalıdır.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Kolesterolü düzenler.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Karaciğer ve Alzheimer hastalığına karşı iyi gelir.

Sindirim sisteminin sağlığını korur.

Tarçının Faydaları

Kan şekerini dengeleyici özelliği vardır.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Hafızaya karşı iyi gelir.

Kolesterolü dengeleyici özelliği vardır.

Kan dolaşımını arttırır.

Serbest radikallere karşı savaşarak kanserli hücre oluşumunu engeller.

Stres nedeniyle oluşan baş ağrısına karşı iyi gelir.

Huzursuz bağırsak sendromuna karşı iyi gelir.