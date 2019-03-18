Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı

Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz 15 Mart'ta aracındayken çapraz ateşe tutularak 14 kurşunla öldürülen Karabağ, pazar günü gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Millet İttifakı'nın İyi Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı İYİ Partili Ümit Bahtiyar, Karabağ ailesi ve yakınları katıldı. Törene 9 Kasım 2018 günü Merkezefendin ilçesinde öldürülen iş adamı Mehmet Yamer'in cinayetinin azmettiricisi iddiasıyla cezaevinde olan Oğuzhan Karabağ’ın babası Halil Karabağ ve ağabeyi Kutluğhan Karabağ da katıldı.

Özel izinle cenaze katılan baba ve ağabeyi kelepçeli olarak cenazeyi takip etti. Asri mezarlıkta gerçekleştirilen cenaze töreni sonrası Karabağ son yolculuğuna uğurlandı. Törende jandarma ve polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.

Cinayetin şüphelileri Aydın’da gözaltına alındı

Öte yandan, Oğuzhan Karabağ cinayetinde kaçan 2 zanlı polisin dikkatli takibi sonucu düzenlenen operasyonla Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evde yakalandı.

Olayın ardından soruşturma başlatan soruşturma kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Aydın’ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda olayın şüphelileri olduğu iddia edilen R.Y. ve G.D.'yi gözaltına aldı.

Şahısların Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.