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Yerel

Yoğun duman paniğe yol açtı! Yakılan ateşin sebebi 'pes' dedirtti, herkes birbirini suçladı

İstanbul’da vatandaşı ve polisi harekete geçiren dumanın apartman boşluğunda yakılan mangalın ateşi sonucu ortaya çıktığı belirlendi. Polisin, "Ateşi kim yaktı" sorusu karşısında bina sakinleri birbirini suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:36:00 -
Yoğun duman paniğe yol açtı! Yakılan ateşin sebebi 'pes' dedirtti, herkes birbirini suçladı

İstanbul Sultangazi'de yoğun dumanı gören vatandaşlar ve polis uzun süre dumanın kaynağını aradı. Apartman boşluğunda mangal için yakıldığı tespit edilen ateşi vatandaşlar kovayla getirdikleri suyu dökerek söndürdü.

Vatandaşlar paniğe kapıldı

Olay, 50'inci Yıl Mahallesi 2079'uncu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki binalarda yaşayanlar bölgede yoğun dumanı görünce paniğe kapıldı. Yangın çıktığını düşünen bazı vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarken bazı vatandaşlar da balkon ve pencerelere çıktı.

Herkes birbirini suçladı

Vatandaşlar yoğun dumanın kaynağını ararken bölgeden geçmekte olan polis ekipleri de vatandaşlarla birlikte dumanın nereden çıktığını araştırmaya başladı. Yapılan araştırmada yoğun dumanın, bina boşluğunda yakılan mangal ateşinden kaynaklandığı tespit edildi. Ateş, kovalarla getirilen su yardımıyla söndürüldü. Polisin, "Ateşi kim yaktı" sorusu karşısında bina sakinleri birbirini suçladı.

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Yorumlar

serdar

PARA VE REFAHLIK DÜZEYİ ÇOK ARTTI REİS SAYESİNDE.MİLLET ET YEMEDEN DURAMAZ OLDU.ÇOK ŞIMARTTIN BU MİLLETİ REİSİM
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