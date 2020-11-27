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Spor Yoğun bakımdaki Yılmaz Vural ile ilgili yeni gelişme
Spor

Yoğun bakımdaki Yılmaz Vural ile ilgili yeni gelişme

Koronavirüs tedavisi yoğun bakımda süren teknik direktör Yılmaz Vural ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:52:00 -
Yoğun bakımdaki Yılmaz Vural ile ilgili yeni gelişme

Teknik direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın yoğun bakım tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Covid-19 tanısı aldığı 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedavisi süren teknik direktör Yılmaz Vural, oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alındı. Yılmaz Vural’ın tedavisi ventilatör (solunum cihazı) altında devam ediyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"19 Kasım’da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım’da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır." (DHA)

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