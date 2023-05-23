Yoğun bakıma kaldırılan Daum'dan açıklama

Ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum bir süredir kanser tedavisi görüyor.

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan ve futbolseverleri korkutan Christoph Daum, sağlık durumuna dair son gelişmeleri aktardı.

Bild'e konuşan Daum, bugün ikinci kez kemoterapiye başlayacağını bildirdi. Durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Alman teknik direktör, "Gerekli ilaçları alıyorum ve iyi besleniyorum. Kemoterapiye rağmen bu hafta sonu spor yapmak istiyorum. Kötü zamanlar geçirseniz bile ayağa kalkıp, dik durarak geleceğe umutla bakabilmek önemli" ifadelerini kullandı.

Christoph Daum Türkiye kariyerinde Beşiktaş ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu, Fenerbahçe'de ise 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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