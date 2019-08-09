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Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

Samsun’da Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı gerçekleştirildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:40
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

Samsun’da Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı gerçekleştirildi.


Medicana Samsun Hastanesinde Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı düzenlendi. 240 saat süren programın 120 saat teorik, 120 saat uygulama eğitimi olarak uygulandı. Uygulanan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programına eğitimci olarak 14 hekim 3 hemşire 1 diyetisyen katıldı. Teorik ve uygulama eğitimlerinin tamamlandığı program, sertifika töreniyle tamamlandı.


Gerek Medicana Samsun Hastanesi hemşireleri gerekse diğer sağlık kurumlarından katılan hemşireler, Genel Müdür Güner Armutlu, Başhekim Yardımcısı Dr. Birol Muhammet Er, eğitime katılan hekimler, Genel Müdür Yardımcısı Emine Bertan ve Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Zekiye Osmanlıoğlu ve Medicana Samsun Hastanesinde görev yapan yöneticilerin elinden sertifikalarını aldı. Toplamda 11 hemşirenin sertifikasını aldığı program katılımcıların aile fotoğrafı çekilmesi ve pasta kesilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:40
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