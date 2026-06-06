Koç tepkiler üzerine geri adım attı: Rezil fıkra için iki satırlık özür!

Bir özel hastanenin açılışında fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimize hakaret eden Rahmi Koç, çığ gibi yükselen tepkiler üzerine geri adım attı.

Koç sadece iki satırlık açıklamasında, “Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim” ifadelerine yer verdi.

Rahmi Koç ne demişti?

Terörsüz Türkiye sürecinin kritik aşamasında “Beyaz Türklerin Bayrak Taşıyanı” Rahmi Koç’un Kürt kadınlar hakkında anlattığı sözde fıkra dün geceden beri Türkiye’nin gündeminde. İzmir Amerikan Hastanesi’nin açılışında espri yaptığını zanneden Koç, şunları söylemişti: “Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun’ deyince kadın demiş ki, ‘Doktor Bey, ilk sen soyun’”

AK PARTİ’DEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir” diyerek Rahmi Koç’a tepki göstermişti.

Çelik şunları söylemişti: “Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. 'Kürt kadın' ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir.Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir. Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir.”