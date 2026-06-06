Ekrem’e ve Özgür’e isyan etti! ‘Kim daha fazla para verirse CHP’yi alır’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki genel başkanlık ve koltuk savaşları, kirli para ağlarının ifşasıyla yeni bir boyut kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirerek partiyi ele geçiren Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel liderliğindeki mevcut yönetime, parti içinden çok sert bir isyan bayrağı açıldı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, parti içindeki şaibeli finans çarklarına ve parayla delege/koltuk devşirme düzenine adeta isyan etti.

İMAMOĞLU VE ÖZEL’E İSYAN BAYRAĞI

Mevcut CHP yönetiminin partiyi getirdiği noktayı sert sözlerle eleştiren Adıgüzel, parayı verenin partide düdüğü çaldığı bir sistem kurulduğunu şu sözlerle açıkça itiraf etti:

“Partimizi akçeli işlerden arındıralım diyoruz. Bu işler yol bulursa, bundan sonra kim fazla para verirse CHP onun elinde kalır. Bu işin içerisinde yabancı istihbarat örgütleri olur, FETÖ olur, terör örgütleri olur.”

CHP’Yİ ŞER ODAKLARININ OYUNCAĞI HALİNE GETİRDİLER

Ekrem İmamoğlu’nun "para kuleleri" ve Özgür Özel’in kurultay pazarlıkları hafızalardaki yerini korurken, Adıgüzel’in bu feryadı partinin içine düştüğü acizliği tescilledi.

Kendi milletvekili, İmamoğlu ve Özel’in göz yumduğu ya da önünü açtığı bu kirli finans ilişkilerinin, CHP’yi FETÖ, yabancı istihbarat servisleri ve terör örgütlerinin satın alabileceği bir ihale malına dönüştürdüğünü açıkça ilan etti.

Siyaseti parayla dizayn eden bu zihniyete karşı yükselen sesler, CHP içinde İmamoğlu ve Özel hegemonyasına karşı büyük bir patlamanın fitilini ateşledi.