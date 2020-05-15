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YKS’ye hazırlanan 20 yaş ve altı izinli günde kitapçılara koştu

Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan sokağa çıkma izni ile bugün sokağa çıkan 20 yaş altı gençler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık için kitapçılara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:56:49 -
YKS’ye hazırlanan 20 yaş ve altı izinli günde kitapçılara koştu

Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan sokağa çıkma izni ile bugün sokağa çıkan 20 yaş altı gençler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık için kitapçılara akın etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Mayıs’ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından duyurulan 15-20 yaş arası gençler için Konya’da da sokağa çıkma serbestliği başladı. YKS’ye hazırlanan gençler, saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkarak merkez Meram ilçesinde bulunan Rampalı Çarşı’daki kitapçılara gitti. YKS’ye hazırlık için kitap, deneme ve not alan gençler, kitapçılarda yoğunluk oluşturdu. Parklara çıkan bazı gençler de arkadaşlarıyla sohbet edip, bisiklet ve kaykay sürerek güzel havanın tadını çıkardı. Öte yandan, kitapçılarda alışveriş yapan insanların zaman zaman sosyal mesafe kurallarını unutarak yoğunluk oluşturduğu görüldü.


YKS’ye hazırlanan Beyza Turhan, 2 aydır dışarı çıkmadığını söyleyerek, uzun zamandır dışarı çıkmayınca farklı hissettiğini ifade etti. Beyza Turhan, “YKS’ye hazırlanıyorum. Uzun zamandır dışarı çıkmadığım için kitap eksiklerim vardı onları tamamlamaya geldim. Deneme alacağım derslerime daha sıkı çalışmak için çünkü eksiklerim vardı onları kapatmak istiyorum. Sınava çok az kaldığı için bir an önce almak istedim dışarı çıkar çıkmaz” dedi.


Öğrenci Fatma Fındık ise, üniversite sınavına hazırlık için kitap almaya çıktıklarını belirten Fatma Fındık, “Deneme ağırlıklı gideceğim için deneme aldım. Çıkmış soruları çözüyorum. Bu şekilde daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Dışarı çıkmak çok güzel bir duygu. Değişik bir his yani, bayağıdır evde olunca. Özgürdük kısıtlanınca kendimizi garip hissettik ama şimdi az da olsa çıktık yani” diye konuştu.

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