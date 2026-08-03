İkide bir Türkiye’ye havlayan meczup, ülkesine Netanyahu'nun abisinin heykelini dikti

Terör devleti İsrail’in elebaşı Netanyahu’nun abisi Yonatan Netanyahu'nun heykeli, Uganda'daki Entebbe Havalimanı'nın eski terminaline dikildi.

1986'dan beri Uganda'yı yöneten Yoweri Museveni'nin Genelkurmay Başkanı yaptığı meczup oğlu Muhoozi Kainerugaba açılışta yaptığı konuşmada, 50 yıl önce düzenlenen rehine kurtarma operasyonu sırasında hayatını kaybeden Yonatan Netanyahu'nun cesareti ve özverili hizmetini, öldürüldüğü yerde onurlandırdıklarını söyledi.

Bu operasyonu "modern tarihin en önemli olaylarından biri" diye nitelendiren Kainerugaba, iki ülkenin ilişkilerinin çok yakın hale gelmesinden de "dikkat çekici bir yolculuk" olarak söz etti.

7 EYLEMCİ, 45 UGANDA ASKERİ İLE NETANYAHU’YU ÖLDÜRMÜŞTÜ

27 Haziran 1976'da Tel Aviv'den Paris'e gitmek üzere havalanan Fransız Havayolları uçağı, durduğu Atina'da iki Filistinli ve iki Alman tarafından kaçırılmıştı.

Önce Libya'ya ardından da Uganda'ya götürülen Airbus A300'deki 248 yolcunun büyük kısmı serbest bırakılmıştı. Çoğu İsrailli, 106 rehineyi kurtarmak için 3 Temmuz'da başlatılan Entebbe Operasyonu'nda ölen tek İsrail askeri Yonatan Netanyahu olmuştu.

İsrail birlikleri, rehineleri kaçıran 4 kişi ve onlara Uganda'da katılan üç kişiyi öldürmüştü.

4 rehinenin hayatını kaybettiği olayda İsrail birlikleriyle çatışan 45 Uganda askeri de yaşamını yitirmişti.

İSRAİL ORTAĞIMIZ

İkide bir Türkiye hakkında ileri geri ve saçma sapan sözlerle ortay acıkarak dikkatleri üzerine çeken Kainerugaba, 50 yıl önce kurtarma operasyonu sırasında öldürülen Uganda askerlerinin "haklı olduğuna inandıkları bir dava uğruna cesurca savaştıklarını" söyleyerek babasının seleflerinden İdi Amin'i eleştirdi: “Elbette hizmet ettikleri İdi Amin yönetiminin, Uganda halkını temsil etmeyen acımasız bir diktatörlük olduğunu da bugün biliyoruz.”

Kainerugaba, Uganda-İsrail ilişkilerinin "karşılıklı güven, saygı ve işbirliğiyle şekillenen bir ortaklığa" dönüştüğünü de sözlerine ekledi.