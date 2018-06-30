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YKS'ye dakikalar kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Bu yıl ilk defa uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu bugün yapılıyor.

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:48
YKS'ye dakikalar kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene ilk defa düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başlıyor.

İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45'te düzenlenecek.

Adaylar sabah oturumlarına saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra ise 15.30'dan sonra sınav binasına alınmayacak. Ayrıca ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotunda adayların sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının yer aldığı kimlik belgelerini sınava giderken yanlarında bulundurması gerektiği hatırlatıldı.

TYT'ye 2 milyon 381 bin 784, AYT'ye 2 milyon 19 bin 853, YDT'ye ise 131 bin 453 aday başvuru yaptı.

SONUÇLAR 31 TEMMUZ'DA

TYT'de adaylara Türkçe ve temel matematik testlerinden 40'ar; sosyal ve fen bilimlerinden ise 20'şer olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. AYT'de ise Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2, matematik ve fen bilimleri testlerinden 40'ar soru çıkacak. YDT adayları da 80 soru cevaplayacak. Sonuçlar ise 31 Temmuz'da açıklanacak.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 2023 yolunda en önemli güvencesi olan siz değerli gençlerimize, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 09:48
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