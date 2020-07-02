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Gündem

YKS’deki LGBTİ’li Mabel Matiz sorusuna inceleme

Mabel Matiz, LGBTİ’nin sözde ‘onur yürüyüşleri’nde ön safta yer alarak sapkınlığını ilan etmişti.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 09:38:00 - 2020-07-02 09:41:24
YKS’deki LGBTİ’li Mabel Matiz sorusuna inceleme

Hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın Türkçe bölümünde, LGBT sapkınlığına yönelik propaganda çalışmalarına imza atan şarkıcı Mabel Matiz’e ilişkin soru, kamuoyunda infiale neden olmuştu. Skandala ilişkin neler yapıldığını ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’e sorduk.

Sorumuza jet hızıyla cevap veren Aygün şunları kaydetti: “2020-YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın katılımıyla üç oturum halinde 188 sınav merkezinde güvenle ve başarıyla tamamlanmıştır. Soru havuzu ülkemizin farklı üniversitelerinden binlerce akademisyenin katılımıyla oluşturulmaktadır.

Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. 2020 YKS’nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır.” 

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Adile

İbne olduklarını kabul etmişler :)
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Türkiye

Sorumlu kişiler yapmış yapacağını çıkartılsa ne olur ....
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