YKS’de imam hatipli şampiyon: İHL nesli başarıdan başarıya koşuyor
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2026 YKS sonuçları, imam hatip liselerinin akademik başarıdaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu. İmam hatip öğrencileri, Türkiye birincilikleri ve farklı puan türlerinde elde ettikleri derecelerle eğitimdeki başarılarını taçlandırarak İHL neslinin her alanda iddiasını bir kez daha gösterdi.
2026 YKS'de elde edilen dereceler, imam hatip liselerinin akademik alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. AYT sözel ve YDT Arapça alanlarında gelen Türkiye birincilikleri, imam hatip okullarının eğitimdeki güçlü performansını ortaya koydu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Coşkun, AYT sözel puan türünde Türkiye birincisi olurken, okul YDT Arapça birinciliğini de elde ederek önemli bir başarıya imza attı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında imam hatip liseleri dikkat çeken dereceler elde etti. AYT sözel puan türünde Türkiye birincisi olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Coşkun, okulunu zirveye taşırken, YDT Arapça alanında da Ammar Mahmut'un Türkiye birinciliği imam hatiplerin akademik başarı grafiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 2026 YKS'de farklı puan türlerinde elde edilen dereceler, imam hatip öğrencilerinin eğitimdeki yükselişini ortaya koydu.
İŞTE YKS ŞAMPİYONLARI
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2026-YKS'de dereceye giren adayları şu şekilde açıkladı:
2026 YKS sonuçlarına göre, AYT sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu.
"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincilerimiz; İlker Uyanıker-Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/İstanbul, Abdullah Uslu-Eskişehir Fatih Fen Lisesi/Eskişehir, Miraç Koşar-Şanlıurfa Fen Lisesi/Şanlıurfa, Doğa Erdemir-Kadıköy Anadolu Lisesi/İstanbul, Şerif Efe Dartar-Kabataş Erkek Lisesi/İstanbul.
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz; sayısal alanında Şerif Efe Dartar-Kabataş Erkek Lisesi/İstanbul, sözel alanında Enes Coşkun-Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi/İstanbul, eşit ağırlık alanında Tuğsem Bahar-Kabataş Erkek Lisesi/İstanbul.
Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz; Almanca Eylül Uyar-Kabataş Erkek Lisesi/İstanbul, Arapça Ammar Mahmut- Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi/İstanbul, Fransızca Sena İlhan-Açık Öğretim Lisesi/Denizli, İngilizce Doğa Erdemir- Kadıköy Anadolu Lisesi/İstanbul, Rusça Ela Demirel-Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi/İstanbul."
2026 YKS sonuçlarına göre, AYT sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu.
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