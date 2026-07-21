Çöp evden çıkanlar ağızları açık bıraktı
Kuşadası'nda vatandaş ihbarı üzerine gidilen evden 2,3 ton çöp çıkarıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuşadası'nda vatandaş ihbarı üzerine gidilen evden 2,3 ton çöp çıkarıldı.
Kuşadası Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Türkmen Mahallesi'ndeki bir çöp evi temizledi.
10 personelin görev aldığı çalışmada yaklaşık 2,3 ton atık çıkarılırken, zabıta ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkmen Mahallesi Ünlü Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katındaki çöp eve yönelik kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Evden yaklaşık 2,3 ton çöp ve çeşitli atık tahliye edildi.
Çevre ve halk sağlığını tehdit eden atıklar belediye ekiplerince uygun şekilde bertaraf edilirken, bina ve çevresinde gerekli hijyen önlemleri de alındı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bölgede görev yaptı.
Yol güvenliğini sağlamak için çalışma alanı güvenlik şeritleriyle çevrilirken, vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları sağlandı.
İşte evden görüntüler...
İşte evden görüntüler...
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