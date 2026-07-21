  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pratt & Whitney’den katmanlı imalat ile üretilen motor: TJ150 motorunun testlerine başladılar... Türkiye'nin Hürjet uçağına karşı 3 ülke bir oldu: Ankara’nın kapısını çalmaya gururları el vermedi Yangını söndürmek istemişti... Ankara'da feci olay Tam uçağa binecekken... 135 bin TL'lik otel faturasını ödemeyen turiste ters kelepçe! HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz: MIUI dönemi kapanıyor 45 yılda 44 ilin ağırlık rotası batıya kaydı: İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı 'Tesettürle sen rahat gez diye nice tesettürlü büyüğün hamile karnına tekme yedi' İsviçre'den altın alımında tarihi düşüş! Son 4 yılın en düşük rakamı Umut Altaş’ın eski patronundan ilginç iddialar! Gülistan doku soruşturmadan şok ses kaydı
Türkiye
10
Yeniakit Publisher
Çöp evden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çöp evden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Kuşadası'nda vatandaş ihbarı üzerine gidilen evden 2,3 ton çöp çıkarıldı.

#1
Foto - Çöp evden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Kuşadası Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Türkmen Mahallesi'ndeki bir çöp evi temizledi.

#2
Foto - Çöp evden çıkanlar ağızları açık bıraktı

10 personelin görev aldığı çalışmada yaklaşık 2,3 ton atık çıkarılırken, zabıta ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

#3
Foto - Çöp evden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkmen Mahallesi Ünlü Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katındaki çöp eve yönelik kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

#4
Foto - Çöp evden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Evden yaklaşık 2,3 ton çöp ve çeşitli atık tahliye edildi.

#5
Foto - Çöp evden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Çevre ve halk sağlığını tehdit eden atıklar belediye ekiplerince uygun şekilde bertaraf edilirken, bina ve çevresinde gerekli hijyen önlemleri de alındı.

#6
Foto - Çöp evden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bölgede görev yaptı.

#7
Foto - Çöp evden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Yol güvenliğini sağlamak için çalışma alanı güvenlik şeritleriyle çevrilirken, vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları sağlandı.

#8
Foto - Çöp evden çıkanlar ağızları açık bıraktı

İşte evden görüntüler...

#9
Foto - Çöp evden çıkanlar ağızları açık bıraktı

İşte evden görüntüler...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler yaşanıyor! 2 Yunan gemisi vuruldu
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! 2 Yunan gemisi vuruldu

İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sıcak çatışmaların yaşandığı Hürmüz Boğazı'nda iki Yunan tankerine mühimmat isabet etti. Bir ge..
Adana'da korkunç olay
Gündem

Adana'da korkunç olay

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu. 45 yaşında bir şahsa ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna..
Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!
Gündem

Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!

Küresel sömürge çetesinin elebaşısı ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bebek, kadın demeden on binlerce mazlumu katleden savaş suçlusu İsrai..
Altında ibre yukarı yönlü!
Ekonomi

Altında ibre yukarı yönlü!

Cuma gününü 6 milyon 20 bin liradan tamamlayan altının kilogram fiyatı 6 milyon 90 bin 300 liraya yükseldi.
Kapatılan hesabından 'veda' başlıklı yazı yayınladı! Rezaletlerimi itiraf ediyorum sevilecek yanım yok!
Gündem

Kapatılan hesabından 'veda' başlıklı yazı yayınladı! Rezaletlerimi itiraf ediyorum sevilecek yanım yok!

X hesabına erişim engeli getirilen Haluk Levent, hesabı kapanmadan önce yayımladığı açıklamayla hakkındaki iddialara yanıt verdi. “Veda Önce..
Kara para operasyonları sonrası, Paygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!
Medya

Kara para operasyonları sonrası, Paygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!

Son günlerde art arda gelen kara paraya karşı yürütülen operasyonlar ve derinleşen soruşturmalar, sosyal medyada yıllardır devlete, milli ve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23