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Dünya İşgalin yeni adı: Sarı Hat!
Dünya

İşgalin yeni adı: Sarı Hat!

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İşgalin yeni adı: Sarı Hat!

İsrail, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkese göre gerisine çekilmesi gereken ve 'Sarı Hat' olarak bilinen bölgeyi sarı beton bloklarla genişleterek Filistinlileri zorla yerinden ediyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkese göre gerisine çekilmesi gereken ve 'Sarı Hat' olarak bilinen bölgeyi sarı beton bloklarla genişleterek Filistinlileri zorla yerinden ediyor.

"Sarı Hat" olarak bilinen bölge, Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi öngören ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında işgal ordusunun çekilmesi öngörülen ayrım çizgisini ifade ediyor.

Ancak söz konusu düzenlemelere bağlı kalmayan işgalciler, sarı hattı sürekli Gazze'nin iç bölgelerine doğru genişletiyor ve bölgedeki sivilleri yerinden ediyor.

Han Yunus'un doğusundaki Karara bölgesi, Deyr Belah'ın doğusu ile Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Tuffah mahalleleri olmak üzere üç ayrı eksende ilerleyişini sürdüren işgal ordusu, Filistinlilere ait daha fazla bölgeyi işgal ederek "Sarı Hattı" batıya doğru taşımaya devam ediyor.

"Sarı Hat"ın simgesi olan beton bloklar, yalnızca bir sınır işareti değil yakınındaki siviller için doğrudan hayati risk oluşturuyor

İşgal ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ın doğusunda işgal alanını yaklaşık 100 metre batıya genişletti, nüfusun yoğun olduğu mahallelerde sivillerin evlerinin yakınına yeni sarı beton bloklar yerleştirdi.

Siyonist rejim sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'inin ordunun kontrolünde olduğunu açıkladı.

 

Netanyahu'nun ifadelerine göre, işgal ordusunun Gazze'deki kontrol alanı ateşkes sürecinin başında yüzde 53 seviyesindeyken, Mayıs 2026'da yüzde 60'a, şu an ise yüzde 70'e yükseldi.

Bu durum, yaklaşık 2,13 milyon Filistinli için kalan alanı sadece 110 kilometrekareye indiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının ilk aşaması kapsamında oluşturulan "Sarı Hat" işgal ordusunun çekildiği bölgeyi işaret ediyor.

Anlaşmanın ikinci aşamasında işgal ordusunun konuşlandığı bölgelerden kademeli olarak çekilmesi ve nihayetinde planlanan yönetim tesis edildiğinde Gazze'den çıkması gerekiyor.

İşgal ordusu, 10 Ekim 2025'te devreye giren ateşkese rağmen sık sık "Sarı Hat"tı geçtikleri gerekçesiyle Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

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