Kumarcı Haluk Levent, Kızıl Soros ile de “Ahbap”mış!

ADEM YILMAZ İSTANBUL

Deprem sırasında devleti karalayan ve ‘İzmir Marşı’ okuduğu için iyilik meleği olarak lanse edilen Levent’in, ‘Kızıl Soros’ lakaplı Gezi finansörü Osman Kavala’nın kurucuları arasında yer aldığı Yurttaşlık Derneği’yle bağlantısı ortaya çıktı. Malum zihniyetin iktidar yanlısı gibi lanse etmeye çalıştığı Ahbap Derneği’nin kurucusu Levent’in “yabancı güçlerin Türkiye’yi bölme/zaafa uğratma aracı” olarak yorumlanan Helsinki Yurttaşlar Meclisi’nin ülkemizdeki uzantısı Yurttaşlık Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesi olduğu tespit edildi. Sözde ‘insan hakları, adalet ve özgürlük savunucusu olan Yurttaşlık Derneği, 2022 yılında ABD’li Chrest Vakfı’ndan 45 bin dolar aldığı gerekçesiyle haberlere konu olmuştu. Derinden toplum yapısını şekillendirmeye kalkışan derneğin, Macar asıllı ABD’li provokatör George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Vakfı’ndan da 354 bin 500 TL fon desteği aldığı gündeme gelmişti.