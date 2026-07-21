Semptom gösteren gıda hemen listeden çıkmalı! Eliminasyon diyetinin püf noktaları...

Alerjik ve hassasiyet tepkilerini belirlemek için bazı gıdaların geçici olarak beslenmeden çıkarılması süreci olan "eliminasyon diyeti" hakkında açıklamalarda bulunan Fonksiyonel Tıp Hekimi ve Fitoterapist Dr. Bekir Uğur Yavuzcan, bu yöntemin gıda intoleranslarını tespit etmedeki en güvenilir rehber olduğunu belirtti.