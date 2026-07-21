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Semptom gösteren gıda hemen listeden çıkmalı! Eliminasyon diyetinin püf noktaları...

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Semptom gösteren gıda hemen listeden çıkmalı! Eliminasyon diyetinin püf noktaları...

Eliminasyon diyetinin püf noktalarını uzman isim tek tek anlattı...

#1
Foto - Semptom gösteren gıda hemen listeden çıkmalı! Eliminasyon diyetinin püf noktaları...

Alerjik ve hassasiyet tepkilerini belirlemek için bazı gıdaların geçici olarak beslenmeden çıkarılması süreci olan "eliminasyon diyeti" hakkında açıklamalarda bulunan Fonksiyonel Tıp Hekimi ve Fitoterapist Dr. Bekir Uğur Yavuzcan, bu yöntemin gıda intoleranslarını tespit etmedeki en güvenilir rehber olduğunu belirtti.

#2
Foto - Semptom gösteren gıda hemen listeden çıkmalı! Eliminasyon diyetinin püf noktaları...

BURTOM Özlüce Tıp Merkezi Fonksiyonel Tıp Hekimi ve Fitoterapist Dr. Bekir Uğur Yavuzcan, "Eliminasyon diyeti; şüpheli gıdaların belirli bir süre diyetten çıkarılması, ardından vücudun tepkileri izlenerek kademeli olarak sisteme geri yüklenmesi esasına dayanır.

#3
Foto - Semptom gösteren gıda hemen listeden çıkmalı! Eliminasyon diyetinin püf noktaları...

Ülkemizde gıda intolerans testleri hem pahalıdır hem de her zaman doğru sonuç vermez. Bu yüzden eliminasyon diyeti en etkili çözümdür" dedi.

#4
Foto - Semptom gösteren gıda hemen listeden çıkmalı! Eliminasyon diyetinin püf noktaları...

Dr. Bekir Uğur Yavuzcan, diyetin başarıyla tamamlanması için şu dört aşamanın eksiksiz uygulanması gerektiğini vurguladı;

#5
Foto - Semptom gösteren gıda hemen listeden çıkmalı! Eliminasyon diyetinin püf noktaları...

"Hazırlık: Fonksiyonel tıp uzmanı gözetiminde glüten, süt ürünleri, maya, soya ve baklagiller gibi yaygın alerjen sorunlu gıdalar belirlenir.

#6
Foto - Semptom gösteren gıda hemen listeden çıkmalı! Eliminasyon diyetinin püf noktaları...

Eliminasyon (3-6 Hafta): Belirlenen gıdalar diyetten tamamen çıkarılır ve titizlikle bir gıda-semptom günlüğü tutulur.

#7
Foto - Semptom gösteren gıda hemen listeden çıkmalı! Eliminasyon diyetinin püf noktaları...

Yeniden Tanıtma: Çıkarılan gıdalar, reaksiyonları gözlemlemek adına 3-5 gün arayla, teker teker beslenmeye tekrar eklenir. Semptom gösteren gıda hemen listeden çıkarılır. Onarım: Dokunan yiyecekler kalıcı olarak sınırlandırılır; güvenli gıdalarla zengin ve dengeli bir beslenme modeli inşa edilir."

#8
Foto - Semptom gösteren gıda hemen listeden çıkmalı! Eliminasyon diyetinin püf noktaları...

Eliminasyon diyetinin kronik otoimmün hastalıklar, IBS (huzursuz bağırsak), migren, kronik alerji/astım ve sedef-egzema gibi bağışıklık temelli sorunların yönetiminde çok güçlü bir destekçi olduğunu vurgulayan Dr. Yavuzcan, sürecin püf noktalarını şöyle özetledi;

#9
Foto - Semptom gösteren gıda hemen listeden çıkmalı! Eliminasyon diyetinin püf noktaları...

"Yapılması Gerekenler: Önceden plan yapın, gizli alerjenler için etiketleri mutlaka okuyun, toksin atımı için bol su tüketin ve her yiyeceği tek tek eklerken sabırlı olun.

#10
Foto - Semptom gösteren gıda hemen listeden çıkmalı! Eliminasyon diyetinin püf noktaları...

Yapılmaması Gerekenler: Asla kaçamak (hile) yapmayın; küçük bir miktar bile sonuçları çarpıtır. Katkı maddesi içeren işlenmiş gıdalardan uzak durun, belirtileri görmezden gelmeyin ve sindirimi doğrudan bozan stresten kaçının. Beslenme yetersizliği yaşamamak ve sorunlu gıdaları doğru tanımlamak için bu süreç mutlaka bir sağlık uzmanının gözetiminde yürütülmelidir."

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