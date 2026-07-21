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Spor Beşiktaşlıların uykusu kaçacak! O Türk kulüp Salah için devreye girdi!
Spor

Beşiktaşlıların uykusu kaçacak! O Türk kulüp Salah için devreye girdi!

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Beşiktaşlıların uykusu kaçacak! O Türk kulüp Salah için devreye girdi!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Salah için Galatasaray'ın da devreye girdiği ve oyuncunun menajerinden bilgi aldığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Salah için Galatasaray'ın da devreye girdiği ve oyuncunun menajerinden bilgi aldığı iddia edildi.

Takımlar transfer çalışmalarına devam ederken bugün sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Liverpool'daki sözleşmesi sona eren Mohamed Salah, Beşiktaş ile anlaşma noktasına gelmiş ancak menajerinin fiyat yükseltmesi üzerine transfer çıkmaza girmişti.

 

MENAJERİNDEN BİLGİ ALINDI

Fanatik'ten Emre Günayı'nın haberine göre; Galatasaray, Mohamed Salah'ı transfer etmek için Beşiktaş ile son saatlerde rekabet etmeyi düşünüyor. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun menajeri Rami Abbas'tan bilgi almış durumda.

Yıldız futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merakla bekleniyor.

PERFORMANSI

Salah geride kalan sezon Liverpool'da toplam 41 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 12 gol 10 asistlik performans sergiledi.

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Yorumlar

Mahmud

Fenerbahce uyuyor mu dünyanın en iyi golcülerinden biri Beşiktaş alırsa gerçekten de büyük başarı Galatasaray almadan Fenerbahçe almalı eger Beşiktaş alamaz ise
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