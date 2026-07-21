Özel’e yol göründü

Butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığını bırakmak zorunda kalan Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı temyiz başvurusu adli tatile takılarak, eylül sonrasına kalınca, yeni partiden başka çare kalmadı. Partinin logo isim ve tüzük çalışmalarının yapıldığını söyleyen Özel, bu hafta yeni parti gündemi ile toplantılar gerçekleştirecek. Özel’in bugün son kez CHP Grup toplantısında konuşarak, yeni parti çalışmaları hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Özel ekibinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz’da İçişleri Bakanlığı’na vermeyi planladığı konuşuluyor. Özgür Özel’in kuracağı yeni partiye CHP milletvekillerinin en az 80 tanesini götürerek, “baba ocağı” dediği CHP’den ana muhalefet pozisyonunu da almak istediği, ancak milletvekillerinin büyük bölümünün CHP’den ayrılmak istememesinin en büyük handikap olduğu konuşuluyor. Özel ve ekibine mahkumiyet kararı çıkma ihtimali de kendileri için başka bir handikap.

ARADIĞI HALK DESTEĞİĞİNİ BULAMADI

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan CHP’li gazeteci Mustafa Yavuz, şunları söyledi: “Yasadışı yollarla CHP’yi ele geçiren Özgür Özel’in mahkeme kararından sonra 2 aylık süreçte yeni parti ilgili aradığı halk desteğini bulamadığı görülmektedir. Anketlerde yüzde 4-5 seviyesinde bir desteğe sahip olduğu görülmektedir. Özel’in önümüzdeki günlerde veya ilerleyen süreçte partiyle ilgili gerekli adımları atması beklenmektedir. Ancak yeni partinin belli bir tabana oturtulabilmesi için ciddi bir arayış içerisinde olduğu da belirtilmektedir. Bugün yapılacak grup toplantısında Özel’in üçüncü kez ‘normalleşme’ sinyali vereceği de gelen bilgiler arasında. Kuracağı partinin engellenmemesi adına daha ılımlı ve iktidara yakın mesajlar vermesi de olasılıklar arasında değerlendirilmektedir. Süreci yakından takip edip göreceğiz.”

YENİ PARTİ YENİ KAOS GETİRECEK

SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan da şunları dile getirdi: “Butlan sonrası CHP’de sular uzun süre durulmayacak gibi. Özgür Özel’in mağduriyet hissini boşa çıkarmamak için yeni bir parti kurmasını isteyenler var. Fakat aldığımız son bilgiler parti ile alakalı çalışmalara bir süre ara verildiği ve hala kararsızlık olduğu yönünde. Partiyi kurulması halinde halk desteğinin ne şekle gireceği de saha gözlemlerimize göre muallakta. Bu İsmail Cem hareketinin yaşadığı hayal kırıklığı gibi bir durum mu yaşanır? Yoksa başarı mı kazanır? Onu zaman gösterecek. Yargıtay kararını beklemeyi de tercih edebilirler. Fakat her halükarda CHP açısından bir bölünme yaşanacağı kesin. Özel’in kamuoyu nezdinde bir mağduriyet hissi uyandırmada kısmen etkili olduğu anlaşılıyor. Ama bunun nereye evrileceğini tahmin etmek zor. Ortada büyük bir handikap da var. 38’inci kurultaya ilişkin mahkeme süreci. Mahkeme sonunda suçlu bulunması halinde siyasi yasak gelebilir. Özel’in kuracağı yeni parti de ciddi manada kaos getirecek gibi görünüyor. Özetle bu pilav daha çok su kaldıracak diyebiliriz.”