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Medya Kara para operasyonları sonrası, Paygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!
Medya

Kara para operasyonları sonrası, Paygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!

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Kara para operasyonları sonrası, Paygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!

Son günlerde art arda gelen kara paraya karşı yürütülen operasyonlar ve derinleşen soruşturmalar, sosyal medyada yıllardır devlete, milli ve manevi değerlere karşı sergilediği saldırgan tutumla tanınan avukat Feyza Altun'u panikletti. Altun sosyal medyadan resmen topukladı. Türkiye'den kaçmanın yolalrını aradığı iddia ediliyor. Kemalist düzenbazın panikleyişi sosyal medyada alay konusu oldu.

Son günlerde art arda gelen kara paraya karşı yürütülen operasyonlar ve derinleşen soruşturmalar, sosyal medyada yıllardır devlete, milli ve manevi değerlere karşı sergilediği saldırgan tutumla tanınan avukat Feyza Altun'u panikletti. Altun sosyal medyadan resmen topukladı. Türkiye'den kaçmanın yolalrını aradığı iddia ediliyor. Kemalist düzenbazın panikleyişi sosyal medyada alay konusu oldu.

Her fırsatta dini değerleri hedef alan, İslam düşmanlığını Kemalist olarak sergilediği marjinal ideolojiyi savunarak toplumsal kutuplaşmayı körükleyen Altun’un, son operasyon dalgasından sonra adeta köşeye sıkıştığı görüldü.

Geçmişte devlet kurumlarını hedef alıp, özellikle kriz dönemlerinde devletin karşısında konumlanan yapıları göklere çıkaran ve "Güvenilecek tek yer ahbaptır" diyerek açıkça propaganda yürüten Feyza Altun'un, soruşturmaların kendisine uzanacağı korkusuyla büyük bir panik yaşadığı ortaya çıktı. Korkudan ne yapacağını bilemeyen Altun’un, geçmişteki skandal paylaşımlarını ve Ahbap Derneği'ni öven tüm tweetlerini hızla silerek sosyal medyadaki tüm arşivini temizlemesi dikkat çekti.

Toplumun milli ve manevi hassasiyetlerine her fırsatta saldıran, ancak sıra işlenen suçların ve hukuki hesaplaşmanın önüne gelmesine merdiven dayandığında ise panikle iz kaybetmeye çalışan bu zihniyetin paniği, kamuoyunda "suçluluk psikolojisi" olarak değerlendiriliyor.

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