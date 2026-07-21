10 kişiyi öldürmüştü: Kahramanmaraş saldırısında yeni gelişme!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili saldırganın anne ve babasına dava açıldı.
Kahramanmaraş'ın Okikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Olaydan sonra anne ve baba gözaltına alınmış, baba tutuklanmış, anne ise serbest bırakılmıştı.
10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli isimli saldırganın babası ve annesi hakkında iddianame düzenlendi.
ANNE VE BABA İÇİN İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede saldırganın babası Uğur Mersinli'nin olası kasıtla öldürme ve 6136 Sayılı Yasa'ya muhalefet suçlarından cezalandırılması istendi.
Anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise bilinçli taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılması istendi.