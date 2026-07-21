  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özel’e yol göründü YKS’de imam hatipli şampiyon: İHL nesli başarıdan başarıya koşuyor Kumarcı Haluk Levent, Kızıl Soros ile de “Ahbap”mış! Rüşvet çarkının altından yine Ağbaba çıktı! Yolsuzluk ‘sistem’i İzmit’e uzandı Ege ve Meriç sınırında kirli tezgah: Atina Türkiye korkusuyla İsrail füzelerine sarıldı Bir CHP’li İstanbul klasiği! Metrobüste yangın Dünya şokta! İran, Amazon'u vurdu! Beşiktaşlıların uykusu kaçacak! O Türk kulüp Salah için devreye girdi! Son dakika! YKS sonuçları açıklandı! İşgalin yeni adı: Sarı Hat!
Gündem 10 kişiyi öldürmüştü: Kahramanmaraş saldırısında yeni gelişme!
Gündem

10 kişiyi öldürmüştü: Kahramanmaraş saldırısında yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
10 kişiyi öldürmüştü: Kahramanmaraş saldırısında yeni gelişme!

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili saldırganın anne ve babasına dava açıldı.

Kahramanmaraş'ın Okikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Olaydan sonra anne ve baba gözaltına alınmış, baba tutuklanmış, anne ise serbest bırakılmıştı.

10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli isimli saldırganın babası ve annesi hakkında iddianame düzenlendi.

ANNE VE BABA İÇİN İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede saldırganın babası Uğur Mersinli'nin olası kasıtla öldürme ve 6136 Sayılı Yasa'ya muhalefet suçlarından cezalandırılması istendi.

Anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise bilinçli taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılması istendi.

Lübnan'da yıkım sürüyor: İsrail, okul binalarını patlayıcılarla yerle bir etti
Lübnan'da yıkım sürüyor: İsrail, okul binalarını patlayıcılarla yerle bir etti

Gündem

Lübnan'da yıkım sürüyor: İsrail, okul binalarını patlayıcılarla yerle bir etti

Ahbap’ta kirli çamaşırlar dökülüyor! Eski saymandan itiraf gibi çek ve şahsi iş skandalı!
Ahbap’ta kirli çamaşırlar dökülüyor! Eski saymandan itiraf gibi çek ve şahsi iş skandalı!

Gündem

Ahbap’ta kirli çamaşırlar dökülüyor! Eski saymandan itiraf gibi çek ve şahsi iş skandalı!

Siyonist belasını arıyor! Kudüs'ü gasp planı devreye sokuldu
Siyonist belasını arıyor! Kudüs'ü gasp planı devreye sokuldu

Dünya

Siyonist belasını arıyor! Kudüs'ü gasp planı devreye sokuldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özcan'ın cinsel saldırı davasında ahlaksızlık zirve yaptı: 'Rızam dışında sapkın ilişkiye zorlandım!'
Gündem

Özcan'ın cinsel saldırı davasında ahlaksızlık zirve yaptı: 'Rızam dışında sapkın ilişkiye zorlandım!'

Bolu'da görülen cinsel saldırı davasının ilk duruşmasında müşteki Öznur Çağalı'nın ifadeleri 'ahlaksızlığın bu kadarına da pes' dedirtti. Ça..
Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!
Gündem

Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakın iş insanı Turgut Koç’un "3 kilo altın rüşvet" itirafıyla sarsılan CHP'li İzmit Be..
Kapatılan hesabından 'veda' başlıklı yazı yayınladı! Rezaletlerimi itiraf ediyorum sevilecek yanım yok!
Gündem

Kapatılan hesabından 'veda' başlıklı yazı yayınladı! Rezaletlerimi itiraf ediyorum sevilecek yanım yok!

X hesabına erişim engeli getirilen Haluk Levent, hesabı kapanmadan önce yayımladığı açıklamayla hakkındaki iddialara yanıt verdi. “Veda Önce..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23