Küçük tanelerde büyük fayda! Bezelyenin bilinmeyen yararları
Mutfaklarda genellikle yardımcı bir malzeme olarak görülen bezelye, aslında insan sağlığı üzerinde ilaç niteliğinde etkiler barındıran bir biyolojik mucizedir. Klinik araştırmalar, bu yeşil tanelerin bitkisel protein yapısından güçlü antioksidan bileşenlerine kadar vücudu kronik hastalıklara karşı koruduğunu göstermektedir. Kalp sağlığından kan şekeri dengesine, hücre yenilenmesinden sindirim sistemine kadar bezelyenin tüm faydaları haberimizde...