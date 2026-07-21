  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pratt & Whitney’den katmanlı imalat ile üretilen motor: TJ150 motorunun testlerine başladılar... Türkiye'nin Hürjet uçağına karşı 3 ülke bir oldu: Ankara’nın kapısını çalmaya gururları el vermedi Yangını söndürmek istemişti... Ankara'da feci olay Tam uçağa binecekken... 135 bin TL'lik otel faturasını ödemeyen turiste ters kelepçe! HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz: MIUI dönemi kapanıyor 45 yılda 44 ilin ağırlık rotası batıya kaydı: İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı 'Tesettürle sen rahat gez diye nice tesettürlü büyüğün hamile karnına tekme yedi' İsviçre'den altın alımında tarihi düşüş! Son 4 yılın en düşük rakamı Umut Altaş’ın eski patronundan ilginç iddialar! Gülistan doku soruşturmadan şok ses kaydı
Yaşam
12
Yeniakit Publisher
Küçük tanelerde büyük fayda! Bezelyenin bilinmeyen yararları

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küçük tanelerde büyük fayda! Bezelyenin bilinmeyen yararları

Mutfaklarda genellikle yardımcı bir malzeme olarak görülen bezelye, aslında insan sağlığı üzerinde ilaç niteliğinde etkiler barındıran bir biyolojik mucizedir. Klinik araştırmalar, bu yeşil tanelerin bitkisel protein yapısından güçlü antioksidan bileşenlerine kadar vücudu kronik hastalıklara karşı koruduğunu göstermektedir. Kalp sağlığından kan şekeri dengesine, hücre yenilenmesinden sindirim sistemine kadar bezelyenin tüm faydaları haberimizde...

#1
Foto - Küçük tanelerde büyük fayda! Bezelyenin bilinmeyen yararları

BEZELYENİN İÇİNDEKİ BESİN DEĞERLERİ NELERDİR? Garnitür olarak küçümsenen bezelye, aslında baklagiller ailesinin en yoğun vitamin ve mineral deposuna sahip üyelerinden biridir. Bir porsiyon pişmiş bezelye; vücudun günlük ihtiyaç duyduğu C vitamini, K vitamini, A vitamini ve folat gereksiniminin önemli bir kısmını tek başına karşılamaktadır. Hücrelerin yaşlanmasını geciktiren manganez, demir ve çinko gibi değerli minerallerle yüklü olan bu besin, bağışıklık sisteminin temel taşlarını oluşturmaktadır. İçeriğindeki polifenol antioksidanlar ise vücudu hücresel düzeyde koruma altına alan güçlü birer kalkan görevi üstlenmektedir.

#2
Foto - Küçük tanelerde büyük fayda! Bezelyenin bilinmeyen yararları

BEZELYE BİTKİSEL PROTEİN KAYNAĞI OLARAK VÜCUDA NE SAĞLAR? Bezelyeyi diğer birçok sebzeden ayıran en temel özellik, şaşırtıcı derecede yüksek olan bitkisel protein oranıdır. Hayvansal protein tüketmeyen vegan ve vejetaryen bireyler için eşsiz bir alternatif sunan bu besin, kas dokusunun onarılmasında ve korunmasında hayati roller oynamaktadır. Bezelye proteini, vücudun kendi kendine üretemediği ve dışarıdan almak zorunda olduğu dokuz temel amino asidin tamamını dengeli bir profilde içermektedir. Sindirimi oldukça kolay olan bu protein yapısı, metabolizmayı yormadan hücre gelişimini desteklemektedir.

#3
Foto - Küçük tanelerde büyük fayda! Bezelyenin bilinmeyen yararları

BEZELYE KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI NASIL KORUR? Kardiyovasküler hastalıklar dünyada en yaygın sağlık sorunlarının başında gelirken, bezelye bu alanda güçlü bir koruyucu olarak öne çıkmaktadır. İçeriğinde bulunan magnezyum ve potasyum gibi kalp dostu mineraller, kan basıncını ve kalp ritmini düzenleyerek yüksek tansiyon riskini azaltmaktadır. Yüksek diyet lifi barındıran yapısı sayesinde, damar çeperlerinde plak oluşumuna yol açan ve "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL kolesterol seviyesinin düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Düzenli tüketildiğinde, kalp krizi ve inme gibi ciddi damar hastalıklarına yakalanma oranını klinik düzeyde düşürmektedir.

#4
Foto - Küçük tanelerde büyük fayda! Bezelyenin bilinmeyen yararları

BEZELYENİN KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTMA ÖZELLİĞİ VAR MIDIR? Diyabet hastaları ve insülin direnci olan bireyler için besinlerin glisemik indeksi, yani kan şekerini yükseltme hızı kritik bir öneme sahiptir. Bezelye, oldukça düşük bir glisemik indekse sahip olması sebebiyle tüketildikten sonra kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açmamaktadır. İçerdiği yoğun lif ve protein kombinasyonu, karbonhidratların bağırsaktaki sindirim sürecini yavaşlatarak glukozun kana daha yavaş ve dengeli salınmasını sağlamaktadır. Bu biyolojik mekanizma, tip 2 diyabetin hem önlenmesinde hem de mevcut hastalığın yönetiminde doktorlar tarafından güvenle önerilmektedir.

#5
Foto - Küçük tanelerde büyük fayda! Bezelyenin bilinmeyen yararları

BEZELYENİN SİNDİRİM SİSTEMİ VE BAĞIRSAK MİKROBİYOTASINA ETKİSİ NEDİR? Bağırsak sağlığı, genel bağışıklık sisteminin ve ruh halinin yönetildiği ikinci beyin olarak kabul edilmektedir. Bezelye, bağırsak fonksiyonlarının düzenli çalışması için gerekli olan hem çözünür hem de çözünür olmayan lifler açısından zengindir. Çözünür olmayan lifler dışkı hacmini artırarak kronik kabızlık sorunlarını önlerken, çözünür lifler bağırsaktaki dost bakterileri besleyen birer prebiyotik görevi görür. Sağlıklı bir mikrobiyota oluşumu; irritabl bağırsak sendromu, ülseratif kolit ve kolon kanseri gibi ciddi gastrointestinal hastalıkların oluşma riskini azaltmaktadır.

#6
Foto - Küçük tanelerde büyük fayda! Bezelyenin bilinmeyen yararları

BEZELYE KANSER HÜCRELERİNE KARŞI NASIL BİR KALKAN OLUŞTURUR? Modern tıp araştırmaları, bezelyenin kanser önleyici fitobesinler açısından benzersiz bir kaynak olduğunu doğrulamaktadır. Özellikle bu baklagilde yoğun olarak bulunan "kumestrol" adlı organik bileşen, mide kanseri riskini yarı yarıya düşürme potansiyeline sahiptir. Bezelyenin antiinflamatuar ve antioksidan özellikleri, serbest radikallerin neden olduğu hücresel DNA hasarlarını engellemektedir. Vücutta kronik iltihaplanmayı baskılayan bu yeşil taneler, tümör oluşumunu ve kanserli hücrelerin büyüme eğilimini yavaşlatmaktadır.

#7
Foto - Küçük tanelerde büyük fayda! Bezelyenin bilinmeyen yararları

BEZELYE GÖZ SAĞLIĞINI VE GÖRME YETENEĞİNİ DESTEKLER Mİ? Yaşla birlikte ortaya çıkan görme kayıplarını engellemek için gözün retina tabakasını koruyan antioksidanların diyetle alınması şarttır. Bezelye, göz sağlığı için hayati öneme sahip olan iki güçlü karotenoid: lutein ve zeaksantin maddelerini bol miktarda içermektedir. Bu iki antioksidan, güneşten veya dijital ekranlardan gelen zararlı mavi ışınları filtreleyerek göz merceğini korumaktadır. Düzenli bezelye tüketimi, ilerleyen yaşlarda körlüğe neden olabilen sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu) ve katarakt oluşumunu önlemektedir.

#8
Foto - Küçük tanelerde büyük fayda! Bezelyenin bilinmeyen yararları

BEZELYE KEMİK YOĞUNLUĞUNU VE İSKELET SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Mİ? Kemik sağlığı denildiğinde akla ilk olarak kalsiyum gelse de kalsiyumun kemik dokusuna bağlanabilmesi için K vitaminine ihtiyaç duyulmaktadır. Bezelye, kemik metabolizmasında aktif rol oynayan ve kemik yoğunluğunu artıran K1 vitamini açısından son derece zengin bir kaynaktır. Yeterli miktarda K vitamini almak, ilerleyen yaşlarda osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltırken, kemik kırılganlığının da önüne geçmektedir. İskelet sisteminin güçlü kalması ve eklem içi bağ dokularının korunması için bu besin düzenli olarak tüketisidir.

#9
Foto - Küçük tanelerde büyük fayda! Bezelyenin bilinmeyen yararları

BEZELYE KİLO KONTROLÜ VE ZAYIFLAMA SÜREÇLERİNDE İŞE YARAR MI? Kilo verme veya mevcut kiloyu koruma süreçlerinde, kalori miktarından ziyade besinin ne kadar süre tok tuttuğu önem kazanmaktadır. Bezelye, düşük kalori değerine karşın yüksek protein ve yüksek lif oranına sahip olmasıyla mükemmel bir diyet besinidir. Lifli yapısı midede uzun süre kalarak tokluk hormonu salgılanmasını tetikler ve ani açlık krizlerini engeller. Aynı zamanda metabolizma hızını destekleyen B vitaminleri sayesinde, vücudun enerji üretim mekanizmasını canlı tutarak yağ yakım süreçlerine katkı sağlar.

#10
Foto - Küçük tanelerde büyük fayda! Bezelyenin bilinmeyen yararları

TAZE VE DONDURULMUŞ BEZELYE ARASINDA VİTAMİN FARKI VAR MIDIR? Tüketicilerin en çok tereddüt ettiği konulardan biri, dondurulmuş bezelyelerin besin değerini kaybedip kaybetmediğidir. Bilimsel araştırmalar, bezelyenin dalından koparıldıktan sonraki ilk 48 saat içinde C vitamininin yarısından fazlasını kaybettiğini göstermektedir. Toplandığı an şoklanarak dondurulan bezelyeler ise içerisindeki hayati vitamin ve mineralleri koruma altına almaktadır. Bu nedenle, mevsimi dışında tüketilen dondurulmuş bezelye, günlerce pazar tezgahlarında bekleyen bayat taze bezelyeden çok daha yüksek bir besin değerine sahip olabilmektedir.

#11
Foto - Küçük tanelerde büyük fayda! Bezelyenin bilinmeyen yararları

ÇİĞ BEZELYE TÜKETMEK SİNDİRİM SORUNLARINA YOL AÇAR MI? Bezelye de dahil olmak üzere many baklagil türü, ham hallerinde "antinütriyen" adı verilen bazı doğal savunma bileşikleri barındırmaktadır. Çiğ bezelyede yüksek oranda bulunan lektin ve fitik asit, vücudun demir ve kalsiyum gibi faydalı mineralleri emmesini zorlaştırabilmektedir. Aynı zamanda çiğ tüketim, bağırsaklarda aşırı gaz, şişkinlik ve kramp gibi sindirim şikayetlerine yol açmaktadır. Bezelyeyi suda bekletmek, filizlendirmek veya en etkilisi iyice pişirmek bu bileşikleri tamamen yok ederek besini güvenli hale getirmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler yaşanıyor! 2 Yunan gemisi vuruldu
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! 2 Yunan gemisi vuruldu

İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sıcak çatışmaların yaşandığı Hürmüz Boğazı'nda iki Yunan tankerine mühimmat isabet etti. Bir ge..
Adana'da korkunç olay
Gündem

Adana'da korkunç olay

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu. 45 yaşında bir şahsa ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna..
Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!
Gündem

Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!

Küresel sömürge çetesinin elebaşısı ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bebek, kadın demeden on binlerce mazlumu katleden savaş suçlusu İsrai..
Altında ibre yukarı yönlü!
Ekonomi

Altında ibre yukarı yönlü!

Cuma gününü 6 milyon 20 bin liradan tamamlayan altının kilogram fiyatı 6 milyon 90 bin 300 liraya yükseldi.
Kapatılan hesabından 'veda' başlıklı yazı yayınladı! Rezaletlerimi itiraf ediyorum sevilecek yanım yok!
Gündem

Kapatılan hesabından 'veda' başlıklı yazı yayınladı! Rezaletlerimi itiraf ediyorum sevilecek yanım yok!

X hesabına erişim engeli getirilen Haluk Levent, hesabı kapanmadan önce yayımladığı açıklamayla hakkındaki iddialara yanıt verdi. “Veda Önce..
Kara para operasyonları sonrası, Paygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!
Medya

Kara para operasyonları sonrası, Paygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!

Son günlerde art arda gelen kara paraya karşı yürütülen operasyonlar ve derinleşen soruşturmalar, sosyal medyada yıllardır devlete, milli ve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23