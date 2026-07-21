Küçük tanelerde büyük fayda! Bezelyenin bilinmeyen yararları

BEZELYE BİTKİSEL PROTEİN KAYNAĞI OLARAK VÜCUDA NE SAĞLAR? Bezelyeyi diğer birçok sebzeden ayıran en temel özellik, şaşırtıcı derecede yüksek olan bitkisel protein oranıdır. Hayvansal protein tüketmeyen vegan ve vejetaryen bireyler için eşsiz bir alternatif sunan bu besin, kas dokusunun onarılmasında ve korunmasında hayati roller oynamaktadır. Bezelye proteini, vücudun kendi kendine üretemediği ve dışarıdan almak zorunda olduğu dokuz temel amino asidin tamamını dengeli bir profilde içermektedir. Sindirimi oldukça kolay olan bu protein yapısı, metabolizmayı yormadan hücre gelişimini desteklemektedir.