Yandex AI’de yeni özellikler

Yandex Türkiye, günlük kullanıma yönelik geliştirdiği yapay zekâ süper uygulaması Yandex AI için önemli bir güncelleme yaptığını duyurdu. Şirket ayrıca yalnızca tüketici ürünleriyle değil, yerel kurum ve işletmelerle hayata geçireceği yeni ortaklıklar ve iş birlikleriyle Türkiye'deki yapay zekâ ekosistemindeki rolünü güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN AI EKOSİSTEMİNİN MERKEZİNDEKİ B2B İŞ BİRLİKLERİ

Bu güncellemeyle gelen yeni özellikler, yalnızca Yandex AI'ın son kullanıcı deneyimiyle sınırlı kalmıyor; şirketin iş ortaklarına da sunuluyor. Örneğin Yandex Türkiye, telekom operatörlerinin kendi kullanıcılarına yapay zekâ destekli ürün ve hizmetler sunmasına olanak tanıyan Telekom için AI çözümünü geliştirmeye devam ediyor. Bu ürün ve hizmetler bağımsız çözümler olarak sunulabildiği gibi mevcut ekosistemlere entegre edilebiliyor veya doğrudan Yandex AI'a dahil edilebiliyor.

Yandex Türkiye, yerel dil modellerini Yandex AI'a entegre etme planları kapsamında, TÜBİTAK'ın Bilge projesi gibi yerel girişimlerle ilgili görüşmeler başlatmaya da hazırlanıyor. Bu yaklaşım, şirketin kökleri gerçekten Türkiye'de olan bir yapay zekâ altyapısı oluşturma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİ İÇİN KESİNTİSİZ DESTEK

Yapay zekâ eğitimi, Yandex Türkiye yapay zeka eğitiminde de faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, bugüne kadar ODTÜ ile birlikte hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk Yapay Zekâ Yüksek Lisans Programı, Anadolu Hackathon ve diğer girişimlerle bu alana önemli yatırımlar yaptı.

Şirket, bu alandaki çalışmalarını genişleterek doğrudan Yandex AI içinde yeni ve oyunlaştırılmış bir öğrenme deneyimi de sunuyor. Kullanıcılar, yapay zekâ tarafından oluşturulan kurslarla akademik yazım, tükenmişliği önleme, dil öğrenimi ve profesyonellere yönelik zaman yönetimi gibi pek çok alanda yeni beceriler kazanabiliyor veya mevcut becerilerini geliştirebiliyor.

Bu kursların yanı sıra Yandex AI artık, kullanıcıların yapay zekâ becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan özel bir öğrenme yolculuğu da sunuyor. Basit görevleri tamamlayarak yıldızlar ve sertifikalar kazanan kullanıcılar, yapay zekânın kendileri için neler yapabileceğini adım adım keşfediyor. Tüm bu çalışmalar, yapay zekâ okuryazarlığını dijital dönüşümün merkezine yerleştiren Türkiye'nin Yapay Zekâ Vizyonu ve Eylem Planı ile yakından örtüşüyor.

GÜNLÜK DENEYİM GELİŞTİRİLİYOR

Öte yandan yeni güncelleme, Yandex AI'ın temel özelliklerinde de önemli iyileştirmeler getiriyor. Güncellemeler kapsamında uygulama içi gezinme deneyimi yeniden tasarlandı, böylece kullanıcılar deneyimlerini kesintiye uğratmadan doğrudan URL çubuğu üzerinden bağlama dayalı sorular sorabiliyor. Favori siteler, gezinme geçmişi, çeviriler ve yapay zekâ özetleri de artık tek ve sezgisel bir arayüzde bir araya getiriliyor.

Uygulama içi sohbet özelliğinin kullanımında önemli bir artış yaşanırken, gerçekleştirilen sohbet sayısı geçtiğimiz ay yaklaşık yüzde 40 arttı. Günlük kullanıcıların yarısından fazlası artık sohbet özelliğini kullanıyor ve bu da sohbeti uygulamanın en düzenli kullanılan bölümlerinden biri haline getiriyor. Yandex AI'ın kullanıma sunulmasından bu yana kullanıcıların sohbet, akış ve uygulamanın diğer bölümlerinde geçirdiği toplam süre ise 540 yıla ulaştı.

Yandex AI, yemek planlamasından seyahate ve kişisel finansa kadar farklı alanlarda kullanıcıların günlük kararlarını daha bilinçli şekilde almasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Şirketten alınan bilgilere göre Yandex AI, kalori ve ilerleme takibi içeren kişiselleştirilmiş ve ayarlanabilir beslenme planları sunarken, Yapay Zekâ Seyahat Asistanı uçuş, otel, aktivite ve bütçe tahminleri dahil olmak üzere seyahatin tamamını planlıyor. Finans Asistanı ise küresel eğilimleri daha iyi değerlendirerek daha kapsamlı teknik analizler sunuyor. Yandex Türkiye, geleneksel sohbet botlarının bağlamı korumakta yaşadığı sınırlamaların kullanıcıların aynı bilgileri tekrar paylaşmasını ve süreçlerini manuel olarak takip etmesini gerektirdiğini belirtti. Şirket, Yandex AI'ın ise süreç boyunca konuşma bağlamını koruyarak önceki etkileşimleri hatırladığını ve kullanıcı deneyimini kesintisiz bir akış hâline getirdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yandex Arama ve Yapay Zekâ Genel Müdürü Sedat Öztürk, "Yandex AI'ı, kullanıcıların günlük işlerinin büyük bir bölümünü gerçekleştirmelerine yardımcı olan kapsamlı bir yapay zekâ süper uygulamasına altı aydan kısa bir sürede dönüştürdük. Bundan sonraki aşamanın, bu uzmanlığımızı ülkemizdeki kurum ve işletmelerle paylaşmak olduğuna inanıyoruz. Yerel iş ortaklarımızla birlikte Türkiye'nin yapay zekâ ekosistemini, kullanıcıların günlük deneyimini ve yapay zekânın sunduğu olanakları daha da ileriye taşıyabileceğimize inanıyoruz" dedi.