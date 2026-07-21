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Barış Alper'in yaptığı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Barış Alper'in yaptığı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, imaj değiştirdi. Saçlarının son halini sosyal medya hesabından paylaşan futbolcu, son haliyle hayranlarını ikiye böldü.

#1
Foto - Barış Alper'in yaptığı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

Galatasaray'ın başarılı futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, sadece sahadaki performansıyla değil, kendine has tarzı ve imajıyla da magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

#2
Foto - Barış Alper'in yaptığı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki futbolcu, son olarak sürpriz imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

#3
Foto - Barış Alper'in yaptığı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

Saçlarını kısaltarak platin sarısına boyattığı görülen Yılmaz, yeni tarzını takipçileriyle buluşturdu.

#4
Foto - Barış Alper'in yaptığı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

Milli futbolcunun yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

#5
Foto - Barış Alper'in yaptığı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

Bir kısım takipçisi bu radikal tarzı oldukça beğenirken, bir kısım taraftar ise beğenmediklerini dile getirdi.

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