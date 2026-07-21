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Gündem Bir CHP’li İstanbul klasiği! Metrobüste yangın
Gündem

Bir CHP’li İstanbul klasiği! Metrobüste yangın

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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CHP’nin yıllardır yönettiği İstanbul’dan artık klasikleşen hale gelen olaylar yaşanmaya devam ediyor. Beylikdüzü ilçesinde seyir halindeki bir metrobüsten henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Beylikdüzü’nde seyir halinde olan metrobüsten aniden dumanlar yükselmeye başladı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Ayrıntılar gelecek…

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