Ege ve Meriç sınırında kirli tezgah: Atina Türkiye korkusuyla İsrail füzelerine sarıldı

Milli Muharip Uçak KAAN, insansız hava araçları ve yerli hava savunma sistemleriyle Ege ve Doğu Akdeniz’deki güç dengelerini kendi lehine çeviren Türkiye, bölgedeki şer odaklarının uykularını kaçırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilebileceğine işaret etmesi, Siyonist İsrail ve Atina yönetiminde büyük bir paniği tetikledi. Türk ordusunun hava ve karadaki mutlak hakimiyetini tek başına kıramayacağını anlayan komşu Yunanistan, Tel Aviv rejimiyle askeri vites yükseltti.

Türkiye'nin büyümeye devam eden savunma sanayisi, artan askeri kapasitesi, ve olası F-35 satışı İsrail ve Yunanistan'da endişe yol açtı. Tel Aviv ve Atina'da alarmlar çalmaya devam ederken Tel Aviv basını Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı hazırlığını anlatan bir analiz yayımladı.

Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimli dengeler, savunma teknolojileri ve ittifak arayışlarını hızlandırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını yeniden değerlendirebileceğini açıklaması, özellikle İsrail ve Yunanistan'da ciddi endişelere yol açtı.

Bu gelişme, Tel Aviv ve Atina arasında uzun süredir devam eden savunma iş birliğini yeni bir ivme kazandırırken, Yunanistan'ın Türkiye sınırına ve Ege adalarına İsrail yapımı silah sistemleri konuşlandırma planları gündeme geldi.

F-35 SATIŞI İSRAİL VE YUNANİSTAN'I RAHATSIZ ETTİ

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği ilerleme, yerli üretim savaş uçakları ve hava savunma sistemlerindeki kapasite artışı, komşu ülkelerde dikkatle izleniyor.

Trump'ın açıklaması öncesinde de İsrail, Türkiye'nin olası F-35 tedarikinin kendi hava üstünlüğünü ve bölgesel dengeyi etkileyebileceğinden endişe duyduğunu çeşitli platformlarda dile getirmişti.

Yunanistan ise hem NATO müttefiki olması hem de Ege'deki egemenlik tartışmaları nedeniyle Türkiye'ye karşı bir 'mesafe' bulunduruyor.

Atina, bu çerçevede hava ve kara kuvvetlerini güçlendirmek için İsrail'le yakın iş birliğine gitti.

İSRAİL BASINI ANALİZ YAYIMLADI

İsrail'in ekonomi gazetesi Globes, analizinde bu konuyu detaylı şekilde ele aldı.

Habere göre, Türkiye'nin gelişmiş savaş uçaklarıyla donanma ihtimali, Yunanistan'ı harekete geçirdi.

Yunanistan'ın 'geleceğe yönelik tek çözümü', Türkiye'nin olası hava gücüne karşı hazırlık yapmak olarak tanımlandı.

YUNANİSTAN'IN 'TÜRKİYE' HAZIRLIĞI

Rampage ve SPICE sistemleri:

Yunanistan, F-16'lara entegre edilecek İsrail üretimi Rampage ve SPICE güdümlü mühimmat sistemlerini envantere katma sürecinde son aşamada.

Yetkilendirme önümüzdeki haftalarda tamamlanabilir, son testler eylül ayında bitebilir.

Bu sistemler yaklaşık 140 milyon dolara alınmıştı ve anlaşma Ankara'ya yönelik hassasiyet nedeniyle nispeten sessiz yürütüldü.

SPICE, GPS'siz otonom hedefleme ve 3 metreden az isabet hassasiyetiyle öne çıkıyor.

Spike NLOS tanksavar füzeleri:

Yunan kara birliklerine entegre ediliyor.

32 km menzilli bu sistemlerin ilk etapta Meriç bölgesine ve Ege adalarına konuşlandırılacağı belirtiliyor.

Daha sonra sekiz savaş gemisi ve Apache helikopterlerine de teslim edilecek.

Bu, Atina'nın öncelikli güvenlik tehdidini Türkiye olarak gördüğünün işareti kabul ediliyor.

PULS roket ve topçu sistemleri:

Elbit Systems ile yaklaşık 650 milyon euro değerinde anlaşma imzalandı.

Çok namlulu, farklı menzilli güdümlü roket/füze platformu.

Aşil Kalkanı projesi:

Yaklaşık 3 milyar euroluk çok katmanlı hava savunma sistemi.

Nihai sözleşme taslakları bir ay önce paylaşıldı ancak Yunanistan'daki siyasi belirsizlik nedeniyle süreç yavaş ilerliyor.

Ayrıca, Donald Trump yönetiminin eylül ayında Yunanistan'ın 38 adet F-16 modernizasyon talebine yanıt vermesi bekleniyor.

Onaylanması halinde Yunan F-16 filosu 120 uçağa çıkacak.

Yunanistan'ın kendi F-35 teslimatı da Türkiye'den önce gerçekleşecek.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ KAPASİTESİ YUNAN'I ENDİŞELENDİRDİ

Globes analizinde, Yunanistan'ın tüm bu modernizasyon ve silahlanma adımlarının merkezinde Türkiye'nin artan askeri kapasitesi ve olası F-35 tedariki olduğu vurgulanıyor.

Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, F-35 satışı konusunda Netanyahu ile aynı görüşte olduğu belirtilirken, NATO üyeliği nedeniyle açık muhalefet yapamadıkları da kaydediliyor.