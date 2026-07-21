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Yerel Eskişehir’i tedirgin eden görüntü
Yerel

Eskişehir’i tedirgin eden görüntü

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Eskişehir’i tedirgin eden görüntü

Eskişehir’de bir apartmanın içerisinde görülen yeşil renkli iri çekirge vatandaşı korkuttu.

İstanbul’un çeşitli bölgelerinde sıklıkla görülmeye başlanan iri çekirgeler sosyal medyada gündem olmuştu. Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağısöğütönü Mahallesi’nde de görülen bir iri çekirge, vatandaşı tedirgin etmişti. Başka bir iri çekirge ise, bu defa Batıkent Mahallesi’nde görüldü. Bir apartmanın içerisindeki merdiven tutma demirinin üzerinde bulunan yeşil renkli çekirge karşısında hayrete düşen vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

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