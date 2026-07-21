Rüşvet çarkının altından yine Ağbaba çıktı! Yolsuzluk ‘sistem’i İzmit’e uzandı

Buğra Kardan İstanbul

Türlü kirli işlere imza atan CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar İzmit’e sıçrarken, vurgun zincirinin ucu yine Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya uzandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet’in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Kasası olduğu “sistem” ile CHP’li belediyelere ahtapot gibi çöken Ağbaba’nın kara kutusu Turgut Koç ve şoförü Gökhan Cumalı’yı kullanarak, İzmit Belediyesi’nden adrese teslim ballı ihaller aldığı öğrenildi.

ÇANTADA BU DEFA KİLO KİLO ALTIN

Ağbaba ve Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen işadamı Koç’un ise Hürriyet’e bir iş karşılığı 3 kilo altın rüşvet verdiği ve firma temsilcilerinin de içerisinde para taşındığı değerlendirilen çantalarla CHP’li Başkanın makam odasına girdikleri dosyaya yansıdı. 2021 yılında kurulan Cumalı’ya ait Galliard Proje Taahhüt AŞ ve Kar Peyzaj adlı şirketlere Hürriyet’in oluruyla 3.5 milyonluk ballı ihaleler paslandığı belirtildi. Hürriyet’in kendisinden ‘borç’ adı altında para talep ettiğini iddia eden Koç, “Kuzey Marmara Otoyolu’ndan Akmeşe tarafından İstanbul istikametine giderken gece saatlerinde Fatma Kaplan Hürriyet’e yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim. Söz konusu altınlar poşet içerisindeydi, bu altınları kapalı çarşıdan aldım” itirafında bulundu. Koç ile Hürriyet’in lüks araç ve kiralama ihalelerinin ele alındığı WhatsApp yazışmalarında işin korkunç boyutlara vardığı, Başkanın rüşvet çarkının kontrolünden çıkmasından korktuğu, öfkeli olduğu bir isim için “Öldürsem doyamam” dediği tespit edildi.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN

Akit’e konuşan hukukçular ise hesap sorulsun görüşünde birleşti. İşte o görüşler: Avukat Yurdal Kılıçer: “Her taşın altından Ağbaba’nın çıkması tesadüf değil, belli ki hepsi bir merkezden idare ediliyor. Ağbaba’nın milletvekilliği dokunulmazlığını suiistimal ettiği de bilinmeli. Ağbaba’nın dokunulmazlığı kaldırılmalı, yargı yolu açılmalı.” Avukat Kaan Bayramzade: “Örgütü kimin idare ettiği araştırılacak. Gerekirse Ağbaba yargılanmalı. Belediyelerin imar ve ihale yetkilerinin kötüye kullanımını önleyecek yeni hamlelerde bulunulmalı. Bunca işten sonra imar ve ihaleler belediyelerden alınmalı.”