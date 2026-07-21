Dünya şokta! İran, Amazon'u vurdu!

İran, Ürdün'deki ABD üssünü ve Bahreyn'deki Amazon altyapısını hedef aldığını açıkladı. İran, bugün yaptığı açıklamada hava ve uzay kuvvetlerinin Ürdün'deki bir ABD üssüne füze saldırısı düzenlediğini, saldırıda bir füze savunma radarı ile bir F-15 savaş uçağının imha edildiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları, yayımladığı 40 numaralı bildiride, Ürdün'ün Rukban bölgesinde ABD ordusunun konuşlandığı bir askeri kompleksi hedef aldıklarını ve saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldüğünü belirtti.

Açıklamada, "Bu bölge saldırgan ABD güçlerinin yeri değildir. Daha fazla kayıp vermemek için burayı terk etmelidirler." ifadeleri kullanıldı.

ABD Savunma Bakanı da hedef alınarak, "Kendisi de bir savaş suçlusudur. Ölen askerleri kahraman olarak nitelendirdi ancak açıkladıkları sayı gerçek kayıp sayısından çok daha az." iddiasında bulunuldu.

Bahreyn'deki Amazon veri altyapısının vurulduğu iddiası

Devrim Muhafızları, Bahreyn'de bulunan ABD merkezli Amazon şirketinin merkezi veri altyapısını da çok sayıda seyir füzesiyle hedef aldıklarını ve imha ettiklerini duyurdu.

Açıklamada, Amazon'un Bahreyn'deki veri altyapısının hedef alınmasının, ABD'nin Darhoveyn'deki sivil tesislere yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bildirinin sonunda, "Savaş suçluları yakında dünyanın özgür insanları tarafından hesap verecektir." denildi.