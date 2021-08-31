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Eğitim YKS yerleştirme sonuçları açıklandı son dakika ÖSYM sonuc gov tr
Eğitim

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı son dakika ÖSYM sonuc gov tr

2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı son dakika haberi: 20 Ağustos'ta tercihlerin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin son dakika müjdeli haberi ÖSYM Başkanı Halis Aygün verdi. ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını söyledi. 2021 YKS tercih ve yerleştirme sonuçları ÖSYM sonuç gov tr adresinden öğrenilebilmekte.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 08:06:00 - 2021-08-31 08:15:26
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı son dakika ÖSYM sonuc gov tr

2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı son dakika haberi: ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları için tıklayın

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Üniversite tercihlerinin 20 Ağustos 2021 Cuma günü sona ermesi sonrası adaylar, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için bekleyişe geçti. Üniversite adayları, eğitim almaya hak kazanacakları okulu öğrenmek için gün sayarken, ÖSYM'den beklenen son dakika açıklaması yapıldı. Adaylar, ÖSYM'nin yayınladığı "sonuc.osym.gov.tr" linkinden sonuçları öğrenebilecek.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. 

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